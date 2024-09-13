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Сікорський прибув з візитом до України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сікорський прибув з візитом до України
Сікорський разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару
фото з відкритих джерел

Сікорський  закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом в Україну. Очільник польської дипломатії разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару і задекларував польську допомогу у відбудові зруйнованої інфраструктури, йдеться у повідомленні в мережі X МЗС РП.

«Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня», – йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

У доданому до повідомлення відео глава польської дипломатії підкреслив, що російський удар по цивільній інфраструктурі Львова є «черговим воєнним злочином» і таких цілей в Україні є значно більше, чого міжнародна громадська думка навіть не усвідомлює.

«Хочу повідомити, що ми підтверджуємо своє зобовʼязання, пропозицію голови Ради міністрів Дональда Туска про те, що ми відбудуємо вказаний мерією Львова будинок і школу за кошти Польщі у солідарності з Україною, яка героїчно бореться», – зазначив Сікорський.

Він також закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно».

Нагадаємо, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу українським біженцям. Про це посадовець заявив в інтервʼю Le Monde. Сікровський зазначив, що України зараз насамперед потрібні військова техніка та армія.За його словами, у Польщі українські біженці не отримують соціальної допомоги.

Як відомо, з 1 липня 2024 року у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

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Теги: міністр будинок квіти Ентоні Блінкен відео Україна Польща

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