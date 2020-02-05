На Дніпропетровщині затримали міського голову на хабарі $10 тис.



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Фото: dnipr.gp.gov.ua

Міський голова вимагав гроші за укладення договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки

У Дніпропетровській області затримали міського голову територіальної громади та його спільника під час одержання хабаря. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що міський голова спільно з посередником вимагали від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі $10 тис. за укладення договору про надання послуг з благоустрою земельної ділянки на території об’єднаної територіальної громади, яка використовується під звалище.

«5 лютого 2020 року під час одержання коштів зловмисників було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться у повідомленні.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Проводяться слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, 4 лютого ввечері слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн хабара. «Відкат» призначався за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду України та відкликання судових позовів до підрядника.