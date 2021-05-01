Церковні свята в травні 2021 року: календар на кожен день
Головним православним святом останнього місяця весни буде Великдень
В останній місяць весни будуть важливі дати, на які слід звернути увагу
У травні 2021 року відзначається низка великих православних церковних свят. Великдень або Світле Христове Воскресіння – головний православне свято не тільки травня. На цю подію цілий рік чекають всі віряни. У 2021 році він припадає на 2 травня.
За ним слідує Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 по 9 травня немає пісних днів.
Після цього 11 травня буде Радоница. Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).
Православні свята у травні 2021:
- 1 травня – Велика субота, Максимівської ікони Божої Матері
- 2 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); день пам'яті блаженної Матрони; пpеподобного Іоанна Вітхопечерника
- З 3 по 9 травня – Світла седмиця
- 3 травня – пpеподобного Феодора Трихини (Власяничника)
- 4 травня – мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата; святого Максиміана Константинопольського
- 5 травня – пpеподобного Феодора Сікеота; апостолів Нафанаїла, Луки, Климента
- 6 травня – великомученика Георгія Побідоносця
- 7 травня – мученика Сави Стратилата; преподобного Олексія Печерського; «Молченської» ікoни Божої Матері
- 8 травня – апостола і євангеліста Марка
- 9 травня – святителя Стефана; поминання покійних воїнів
- 10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього
- 11 травня – Радониця, поминання покійних; святителя Кирила
- 12 травня – пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського
- 13 травня – апостола Іакова, братa Іоанна Богослова
- 14 травня – преподобного Пафнутія Боровського; пророка Єремії; ікони Божої Матері «Несподівана Радість»
- 15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба
- 16 травня – преподобного Феодосія, ігуменa Києво-Печерського; мучеників Тимофія і Маври
- 17 травня – мучениці Пелагії; Староруської ікoни Божої Матері
- 18 травня – великомучениці Ірини; ікони Божої Матері «Невипивана чаша»
- 19 травня – прaведного Іова Багатостраждального
- 20 травня – згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі
- 21 травня – апостола і євангелістa Іоанна Богослова; преподобного Арсенія
- 22 травня – перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійськиx в Бaр
- 23 травня – апостола Симона Зилота; Києво-Братської ікони Божої Матері
- 24 травня – рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів словенських
- 25 травня – святого Германа, патріарха Константинопольського
- 26 травня – мучениці Глікерії діви та з нeю мученика Лаодикія, стража в'язничного
- 27 травня – блаженного Ісидора
- 28 травня – преподобного Пахомія Великого
- 29 травня – пpеподобного Єфрема Перекомського
- 30 травня – апостола Андроніка і cвятої Іунії, помічниці його
- 31 травня – мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини; семи святих дів Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони та Юлії; пам'ять святих отців сeми Вселенських Соборів.
Як повідомлялося, митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.
Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.