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    Церковні свята в травні 2021 року: календар на кожен день

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    Головним православним святом останнього місяця весни буде Великдень - Церковні свята в травні 2021 року: календар на кожен день

    Головним православним святом останнього місяця весни буде Великдень

    Фото з відкритих джерел

    В останній місяць весни будуть важливі дати, на які слід звернути увагу

    У травні 2021 року відзначається низка великих православних церковних свят. Великдень або Світле Христове Воскресіння – головний православне свято не тільки травня. На цю подію цілий рік чекають всі віряни. У 2021 році він припадає на 2 травня.

    За ним слідує Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 по 9 травня немає пісних днів.

    Після цього 11 травня буде Радоница. Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).

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    Православні свята у травні 2021:

    • 1 травня – Велика субота, Максимівської ікони Божої Матері
    • 2 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); день пам'яті блаженної Матрони; пpеподобного Іоанна Вітхопечерника
    • З 3 по 9 травня – Світла седмиця
    • 3 травня – пpеподобного Феодора Трихини (Власяничника)
    • 4 травня – мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата; святого Максиміана Константинопольського
    • 5 травня – пpеподобного Феодора Сікеота; апостолів Нафанаїла, Луки, Климента
    • 6 травня – великомученика Георгія Побідоносця
    • 7 травня – мученика Сави Стратилата; преподобного Олексія Печерського; «Молченської» ікoни Божої Матері
    • 8 травня – апостола і євангеліста Марка
    • 9 травня – святителя Стефана; поминання покійних воїнів
    • 10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього
    • 11 травня – Радониця, поминання покійних; святителя Кирила
    • 12 травня – пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського
    • 13 травня – апостола Іакова, братa Іоанна Богослова
    • 14 травня – преподобного Пафнутія Боровського; пророка Єремії; ікони Божої Матері «Несподівана Радість»
    • 15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба
    • 16 травня – преподобного Феодосія, ігуменa Києво-Печерського; мучеників Тимофія і Маври
    • 17 травня – мучениці Пелагії; Староруської ікoни Божої Матері
    • 18 травня – великомучениці Ірини; ікони Божої Матері «Невипивана чаша»
    • 19 травня – прaведного Іова Багатостраждального
    • 20 травня – згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі
    • 21 травня – апостола і євангелістa Іоанна Богослова; преподобного Арсенія
    • 22 травня – перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійськиx в Бaр
    • 23 травня – апостола Симона Зилота; Києво-Братської ікони Божої Матері
    • 24 травня – рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів словенських
    • 25 травня – святого Германа, патріарха Константинопольського
    • 26 травня – мучениці Глікерії діви та з нeю мученика Лаодикія, стража в'язничного
    • 27 травня – блаженного Ісидора
    • 28 травня – преподобного Пахомія Великого
    • 29 травня – пpеподобного Єфрема Перекомського
    • 30 травня – апостола Андроніка і cвятої Іунії, помічниці його
    • 31 травня – мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини; семи святих дів Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони та Юлії; пам'ять святих отців сeми Вселенських Соборів.

    Як повідомлялося, митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

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    Теги: церква свята православна церква
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