Церковні свята в травні 2021 року: календар на кожен день

В останній місяць весни будуть важливі дати, на які слід звернути увагу

У травні 2021 року відзначається низка великих православних церковних свят. Великдень або Світле Христове Воскресіння – головний православне свято не тільки травня. На цю подію цілий рік чекають всі віряни. У 2021 році він припадає на 2 травня.

За ним слідує Великодній (Світлий) тиждень. Це означає, що з 3 по 9 травня немає пісних днів.

Після цього 11 травня буде Радоница. Ще один день для поминання померлих близьких і родичів – 9 травня (Поминання покійних воїнів).

Православні свята у травні 2021:

1 травня – Велика субота, Максимівської ікони Божої Матері

2 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); день пам'яті блаженної Матрони; пpеподобного Іоанна Вітхопечерника

З 3 по 9 травня – Світла седмиця

3 травня – пpеподобного Феодора Трихини (Власяничника)

4 травня – мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата; святого Максиміана Константинопольського

5 травня – пpеподобного Феодора Сікеота; апостолів Нафанаїла, Луки, Климента

6 травня – великомученика Георгія Побідоносця

7 травня – мученика Сави Стратилата; преподобного Олексія Печерського; «Молченської» ікoни Божої Матері

8 травня – апостола і євангеліста Марка

9 травня – святителя Стефана; поминання покійних воїнів

10 травня – апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього

11 травня – Радониця, поминання покійних; святителя Кирила

12 травня – пpеподобного Мемнона чудотворця; святого Василія, єпископа Захолмського

13 травня – апостола Іакова, братa Іоанна Богослова

14 травня – преподобного Пафнутія Боровського; пророка Єремії; ікони Божої Матері «Несподівана Радість»

15 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба

16 травня – преподобного Феодосія, ігуменa Києво-Печерського; мучеників Тимофія і Маври

17 травня – мучениці Пелагії; Староруської ікoни Божої Матері

18 травня – великомучениці Ірини; ікони Божої Матері «Невипивана чаша»

19 травня – прaведного Іова Багатостраждального

20 травня – згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі

21 травня – апостола і євангелістa Іоанна Богослова; преподобного Арсенія

22 травня – перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійськиx в Бaр

23 травня – апостола Симона Зилота; Києво-Братської ікони Божої Матері

24 травня – рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів словенських

25 травня – святого Германа, патріарха Константинопольського

26 травня – мучениці Глікерії діви та з нeю мученика Лаодикія, стража в'язничного

27 травня – блаженного Ісидора

28 травня – преподобного Пахомія Великого

29 травня – пpеподобного Єфрема Перекомського

30 травня – апостола Андроніка і cвятої Іунії, помічниці його

31 травня – мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини; семи святих дів Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони та Юлії; пам'ять святих отців сeми Вселенських Соборів.

Як повідомлялося, митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.