17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні є поважна причина посмакувати стравами з картоплі

Сьогодні, у вівторок, 17 серпня відзначаються такі свята:

День картоплі

Сьогодні свято однієї з найпопулярніших овочевих культур в світі. Картоплю можна їсти і сирою, але зазвичай її готують: варять, запікають або смажать. В якому вигляді її вживали мешканці Перу близько 5000-7000 р. до н.е. (саме до цього часу і точки на земній поверхні відносяться перші згадки про цей коренеплід) достеменно не відомо. Зате відомо, що сьогодні картопля є інгредієнтом у незліченній кількості рецептів в традиційних кухнях практично всіх народів світу. Схоже, з тих пір людство не може насититися цим чудовим овочем.

Крім його виняткових поживних властивостей, картопля радує нас високим вмістом в ній вітамінів С, В6, В2 і В3, а також таких корисних для нашого організму елементів як фосфор, залізо, йод, магній, натрій, кальцій, мідь, марганець, цинк, кобальт, нікель, бор тощо.

День магазинів секонд-хенд або День секонд-хенду

День пам’яті преподобної Євдокії

Історія

У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь християн, організованих перським царем, разом із дев’ятьма тисячами вірян Авдотья була також арештована. У полоні вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.

Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам’ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Ці брати спочатку були воїнами, але покинули військо, звернувшись у віру. За це були покарані – їх замурували в печері на цілих 200 років. Легенда свідчить, що коли печеру відкрили, отроки були живі. Після того, як народ став свідком чуда, брати померли.

Традиції та обряди

У народі Авдотью називали Огірочницею, Малинівкою. Господарі 17 серпня намагалися прибрати бадилля, поки воно не висохло, щоб скласти в компостну яму. Крім того, дозрівали цибуля і часник, які чудово підходили для консервації огірків.

У цей період у лісах зріли ягоди дикої малини. Діти у цей день поспішали з самого ранку, прихопивши кошики, набрати побільше солодких ягідок, щоб і самим наїстися, і на варення вистачило. От і прозвали люди 17 серпня «Малинівкою».

Також цю дату вважали останнім днем для збору врожаю огірків, тому що після вони не ростуть, а ті, що виростуть, обов’язково будуть гірчити.

Народні прикмети на 17 серпня:

Яка погода на Явдоху – таким і листопад буде.

Дощ 17 серпня може погубити все неприбране сіно.

Вважається, що в цей день криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

Що не треба робити сьогодні:

Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.

Продавати особисті речі.

У кого іменини 17 серпня?

Іменини сьогодні святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.

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