  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні не можна позичати гроші - 17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні не можна позичати гроші
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні є поважна причина посмакувати стравами з картоплі

    Сьогодні, у вівторок, 17 серпня відзначаються такі свята:

    • День картоплі
    unnamed_1

    Сьогодні свято однієї з найпопулярніших овочевих культур в світі. Картоплю можна їсти і сирою, але зазвичай її готують: варять, запікають або смажать. В якому вигляді її вживали мешканці Перу близько 5000-7000 р. до н.е. (саме до цього часу і точки на земній поверхні відносяться перші згадки про цей коренеплід) достеменно не відомо. Зате відомо, що сьогодні картопля є інгредієнтом у незліченній кількості рецептів в традиційних кухнях практично всіх народів світу. Схоже, з тих пір людство не може насититися цим чудовим овочем.

    Крім його виняткових поживних властивостей, картопля радує нас високим вмістом в ній вітамінів С, В6, В2 і В3, а також таких корисних для нашого організму елементів як фосфор, залізо, йод, магній, натрій, кальцій, мідь, марганець, цинк, кобальт, нікель, бор тощо.

    • День магазинів секонд-хенд або День секонд-хенду
    • День пам’яті преподобної Євдокії
    fbo6vqsxbb4-kopiya
    Історія

    У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь християн, організованих перським царем, разом із дев’ятьма тисячами вірян Авдотья була також арештована. У полоні вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.

    Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам’ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Ці брати спочатку були воїнами, але покинули військо, звернувшись у віру. За це були покарані – їх замурували в печері на цілих 200 років. Легенда свідчить, що коли печеру відкрили, отроки були живі. Після того, як народ став свідком чуда, брати померли.

    Традиції та обряди

    У народі Авдотью називали Огірочницею, Малинівкою. Господарі 17 серпня намагалися прибрати бадилля, поки воно не висохло, щоб скласти в компостну яму. Крім того, дозрівали цибуля і часник, які чудово підходили для консервації огірків.

    У цей період у лісах зріли ягоди дикої малини. Діти у цей день поспішали з самого ранку, прихопивши кошики, набрати побільше солодких ягідок, щоб і самим наїстися, і на варення вистачило. От і прозвали люди 17 серпня «Малинівкою».

    Також цю дату вважали останнім днем для збору врожаю огірків, тому що після вони не ростуть, а ті, що виростуть, обов’язково будуть гірчити.

    Народні прикмети на 17 серпня:

    • Яка погода на Явдоху – таким і листопад буде.
    • Дощ 17 серпня може погубити все неприбране сіно.
    • Вважається, що в цей день криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

    Що не треба робити сьогодні:

    • Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.
    • Продавати особисті речі.

    У кого іменини 17 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.

    Читайте також:
    Теги: церква свята урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони