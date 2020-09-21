Сьогоднi православна церква святкує Рiздво Пресвятої Богородицi

В особі Пресвятої Дiви Марiї ми маємо свою небесну матiр, заступницю роду християнського

В церковних пiснеспiвах, звертаючись до Божої Матерi, свята Церква спiває: «Рiздво Твоє, Богородице Дiво, радiсть звiстило всiй вселеннiй…»

Яку радiсть принесла Дiва Марiя, що народилася вiд маловiдомих батькiв з невеликого юдейського народу, пiдкореного римлянам, приниженого, знеславленого порiвняно з усiма навколишнiми країнами i народами? Вона принесла людям радiсть того, що прийшов довгоочiкуваний людством час, коли Божественною силою, подвигом Господа нашого Iсуса Христа буде зруйноване царство диявола, царство грiха i смертi, коли вiдчиняться для людей дверi безсмертного блаженного вiчного життя.

Цю радiсть Своїм народженням сповiстила землi Преблагословенна Дiва Марiя, Яка нарештi з’явилася в родi людському. Прийде час, i Вона вмiстить у Собi Невмiстимого Бога. Вона стане Матiр’ю Сина Божого, Який воплотиться на землi, прийме людське тiло i душу з метою спасти вiд грiхiв i вiчної загибелi рiд людський.

Народилася на землi Та, Яка стала чеснiшою вiд херувимiв i незрiвнянно славнiшою вiд серафимiв. Народилася Та, Яка буде одночасно i Дiвою, i Богородицею, Яку будуть у вiках прославляти християни.

I ми радiємо кожного разу, прославляючи Пресвяту Дiву Марiю у днi пам’ятi священних духовних подiй з Її земного життя i в свята Її чудотворних iкон.

Ми торжествуємо в цi днi ще й тому, що в Її особi маємо свою Небесну Матiр, заступницю роду християнського.

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