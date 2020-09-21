  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Сьогоднi православна церква святкує Рiздво Пресвятої Богородицi

    • Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

      Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    • Розсилка
    Сьогоднi православна церква святкує Рiздво Пресвятої Богородицi

    В особі Пресвятої Дiви Марiї ми маємо свою небесну матiр, заступницю роду християнського

    В церковних пiснеспiвах, звертаючись до Божої Матерi, свята Церква спiває: «Рiздво Твоє, Богородице Дiво, радiсть звiстило всiй вселеннiй…»

    Яку радiсть принесла Дiва Марiя, що народилася вiд маловiдомих батькiв з невеликого юдейського народу, пiдкореного римлянам, приниженого, знеславленого порiвняно з усiма навколишнiми країнами i народами? Вона принесла людям радiсть того, що прийшов довгоочiкуваний людством час, коли Божественною силою, подвигом Господа нашого Iсуса Христа буде зруйноване царство диявола, царство грiха i смертi, коли вiдчиняться для людей дверi безсмертного блаженного вiчного життя.

    Цю радiсть Своїм народженням сповiстила землi Преблагословенна Дiва Марiя, Яка нарештi з’явилася в родi людському. Прийде час, i Вона вмiстить у Собi Невмiстимого Бога. Вона стане Матiр’ю Сина Божого, Який воплотиться на землi, прийме людське тiло i душу з метою спасти вiд грiхiв i вiчної загибелi рiд людський.

    Народилася на землi Та, Яка стала чеснiшою вiд херувимiв i незрiвнянно славнiшою вiд серафимiв. Народилася Та, Яка буде одночасно i Дiвою, i Богородицею, Яку будуть у вiках прославляти християни.

    I ми радiємо кожного разу, прославляючи Пресвяту Дiву Марiю у днi пам’ятi священних духовних подiй з Її земного життя i в свята Її чудотворних iкон.

    Ми торжествуємо в цi днi ще й тому, що в Її особi маємо свою Небесну Матiр, заступницю роду християнського.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    церква свята православна церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Павло Ковтонюк
    Павло Ковтонюк

    Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies