22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено лаятися і лихословити
22 січня, День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія.
День Соборності України
День Соборності України – офіційне національне свято, що відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Також роком раніше було проголошено незалежність УНР. Відзначається щороку 22 січня на офіційному рівні, проте цей день не є вихідним.
Понад 100 років назад, а саме 22 січня 1919 року дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. В наші дні це свято має величезне значення для кожного громадянина України.
В 1999 році Указом Президента України було запроваджене свято, яке назвали Днем Соборності України. День Соборності має величезне історичне та політичне значення в розбудові нашої держави.
Акт злуки демонструє бажання українців до об’єднання з метою розбудови суверенної держави. Возз’єднання України підсилило мрії українського народу до створення незалежної України, хоча вони втілилися через десятиліття – в 1991 році.
Яке сьогодні церковне свято
22 січня в церковному календарі – день пам’яті апостола Тимофія. Він входить до переліку апостолів від 70-ти. Був учнем апостола Павла та першим єпископом на Ефесі. Тимофій вважається одним з найвідданіших та найвірніших послідовників Ісуса Христа. Все своє життя він проповідував християнство. Єпископом був 15 років. Був останнім, хто спілкувався з апостолом Павлом перед смертю останнього. За проповіді його схопили язичники і забили камінням до смерті.
Що не можна робити цього дня
- Не варто виносити з дому сміття, особливо пізно ввечері.
- Заборонено лаятися і лихословити.
- Не можна виконувати фізично важку працю.
Народні прикмети і традиції
- снігопад прогнозує, що влітку буде великий урожай;
- сильний мороз, але віконниці спітніли – чекайте на потепління;
- опівдні вийшло сонце – весна прийде рано;
- заметіль мете – вона буде продовжуватися ще тиждень.
Пам’ятні події 22 січня
- 1506 рік – перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;
- 1648 рік – починається Хмельниччина;
- 1861 рік – французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;
- 1918 рік – у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;
- 1919 рік – Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;
- 1942 рік – з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);
- 1963 рік – Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);
- 1970 рік – відбувається перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту – літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;
- 1990 рік – майже все населення Баку виходить на поховання жертв "Чорного січня";
- 1992 рік – канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;
- 1992 рік – Філіппіни визнають незалежність України;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;
- 1992 рік – 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;
- 2006 рік – Ево Моралес (за етнічним походженням – аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;
- 2010 рік – Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;
- 2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл.
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