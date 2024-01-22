22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено лаятися і лихословити

22 січня, День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія.

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День Соборності України

День Соборності України – офіційне національне свято, що відзначається на честь Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Також роком раніше було проголошено незалежність УНР. Відзначається щороку 22 січня на офіційному рівні, проте цей день не є вихідним.

Понад 100 років назад, а саме 22 січня 1919 року дві українські республіки – УНР та ЗУНР стали однією державою. В наші дні це свято має величезне значення для кожного громадянина України.

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В 1999 році Указом Президента України було запроваджене свято, яке назвали Днем Соборності України. День Соборності має величезне історичне та політичне значення в розбудові нашої держави.

Акт злуки демонструє бажання українців до об’єднання з метою розбудови суверенної держави. Возз’єднання України підсилило мрії українського народу до створення незалежної України, хоча вони втілилися через десятиліття – в 1991 році.

Яке сьогодні церковне свято

22 січня в церковному календарі – день пам’яті апостола Тимофія. Він входить до переліку апостолів від 70-ти. Був учнем апостола Павла та першим єпископом на Ефесі. Тимофій вважається одним з найвідданіших та найвірніших послідовників Ісуса Христа. Все своє життя він проповідував християнство. Єпископом був 15 років. Був останнім, хто спілкувався з апостолом Павлом перед смертю останнього. За проповіді його схопили язичники і забили камінням до смерті.

Що не можна робити цього дня

Не варто виносити з дому сміття, особливо пізно ввечері.

Заборонено лаятися і лихословити.

Не можна виконувати фізично важку працю.

Народні прикмети і традиції

снігопад прогнозує, що влітку буде великий урожай;

сильний мороз, але віконниці спітніли – чекайте на потепління;

опівдні вийшло сонце – весна прийде рано;

заметіль мете – вона буде продовжуватися ще тиждень.

Пам’ятні події 22 січня

1506 рік – перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1648 рік – починається Хмельниччина;

1861 рік – французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік – у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік – Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 рік – з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік – Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік – відбувається перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту – літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;

1990 рік – майже все населення Баку виходить на поховання жертв "Чорного січня";

1992 рік – канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік – Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік – 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;

2006 рік – Ево Моралес (за етнічним походженням – аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;

2010 рік – Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл.