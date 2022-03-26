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    26 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

    Евакуація з трьох областей: на 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів - 26 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення
    Евакуація з трьох областей: на 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів
    фото з відкритих джерел

    Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде

    На сьогодні, 26 березня, погодили десять гуманітарних коридорів. Вони дозволять громадянам евакуюватися з деяких населених пунктів у Донецькій, Київській та Луганській областях. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Донецька область:

    • з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.

    Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б. Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

    Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ просимо маріупольців звертатися до гуманітарних штабів:

    Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917 та 0504397529.

    Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя (095)220-41-11, (067)220-41-12 та 0800-503-508

    Київська область:

    • з села Плесецьке до міста Фастів. Місце зборів — Будинок сільради на вулиці Центральна, 57. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова.
    • з села Северинівка до Білогородки. Місце зборів — вулиця Івана Мазепи, 20. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.
    • з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів — вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
    • з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів — торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

    Луганська область:

    • з міста Рубіжне. Місце зборів — вулиця Чехова, 11.
    • з селища Нижнє. Місце зборів — вулиця Паркова, 13.
    • з міста Лисичанськ. Місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
    • з міста Попасна. Місце зборів — вул. Первомайська, 42.
    • з міста Сєвєродонецьк. Місце зборів — проспект Хіміків, 28
    • з міста Гірське. Місце зборів — вул. Гагарина, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.
    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Попасна гуманітарна допомога Україна окупація Ірина Верещук Біла Церква #stoprussia
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    26 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення