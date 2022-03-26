26 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення
Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде
На сьогодні, 26 березня, погодили десять гуманітарних коридорів. Вони дозволять громадянам евакуюватися з деяких населених пунктів у Донецькій, Київській та Луганській областях. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.
Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б. Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.
Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ просимо маріупольців звертатися до гуманітарних штабів:
Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917 та 0504397529.
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя (095)220-41-11, (067)220-41-12 та 0800-503-508
Київська область:
- з села Плесецьке до міста Фастів. Місце зборів — Будинок сільради на вулиці Центральна, 57. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова.
- з села Северинівка до Білогородки. Місце зборів — вулиця Івана Мазепи, 20. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.
- з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів — вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
- з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква. Місце зборів — торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
Луганська область:
- з міста Рубіжне. Місце зборів — вулиця Чехова, 11.
- з селища Нижнє. Місце зборів — вулиця Паркова, 13.
- з міста Лисичанськ. Місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- з міста Попасна. Місце зборів — вул. Первомайська, 42.
- з міста Сєвєродонецьк. Місце зборів — проспект Хіміків, 28
- з міста Гірське. Місце зборів — вул. Гагарина, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.