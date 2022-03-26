Правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів

Бої тривають у кількох населених пунктах Київської області, бажано утриматися від поїздок на особистому транспорті

Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом

Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили «Сьогодні» у правоохоронних органах.

«Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва», – йдеться у коментарі.

Найнебезпечніші маршрути:

Житомирська траса,

Макарівський напрямок,

всі дороги за Броварами,

маршрути «Варшавкою» у напрямку Гостомеля та Бучі.

Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.