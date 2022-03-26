Правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів
Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом
Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили «Сьогодні» у правоохоронних органах.
«Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва», – йдеться у коментарі.
Найнебезпечніші маршрути:
- Житомирська траса,
- Макарівський напрямок,
- всі дороги за Броварами,
- маршрути «Варшавкою» у напрямку Гостомеля та Бучі.
Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.