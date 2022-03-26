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    Правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів

    Бої тривають у кількох населених пунктах Київської області, бажано утриматися від поїздок на особистому транспорті - Правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів
    Бої тривають у кількох населених пунктах Київської області, бажано утриматися від поїздок на особистому транспорті
    фото: СБУ

    Силовики закликають без потреби не просуватися особистим транспортом

    Станом на 26 березня визначено кілька найнебезпечніших маршрутів для пересування приватним транспортом. Про це повідомили «Сьогодні» у правоохоронних органах.

    «Зараз у межах Київської області у напрямку з столиці практично немає безпечних маршрутів і для тих, хто вирішив виїхати з Києва», – йдеться у коментарі.

    Найнебезпечніші маршрути:

    • Житомирська траса,
    • Макарівський напрямок,
    • всі дороги за Броварами,
    • маршрути «Варшавкою» у напрямку Гостомеля та Бучі.

    Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Правоохоронці попередили: з Києва та області немає безпечних маршрутів