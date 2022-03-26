Після кількох тижнів мовчання Кремль показав народу Шойгу (відео)
Шойгу начебто провів нараду з міністерством фінансів РФ з питань реалізації програми держоборонзамовлення та виконання соціальних зобов'язань
Після кількох тижнів мовчання Кремля російські ЗМІ показали народу міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Відео наради за участю міністра РФ показав попагандистський телеканал Міноборони Росії «Звєзда».
На відео Шойгу заявив, що провів нараду з міністерством фінансів РФ з питань реалізації програми держоборонзамовлення та виконання соціальних зобов'язань.
Він зазначив, що «з урахуванням проведення спецоперації в Україні потрібно зберегти темпи постачання перспективних озброєнь до військ».
«Незважаючи на санкції, рівень укладання контрактів із держоборонзамовлення досяг 85%, ця робота буде завершена у квітні», – заявив Шойгу.
Крім того, за його словами, «постачання озброєння та техніки із застосуванням кредитних коштів йде з випередженням, а пріоритетами є високоточна зброя великої дальності, авіаційна техніка, а також підтримка бойової готовності стратегічних ядерних сил«.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 березня пожартував про зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео.
Відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів.
Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.
22 березня, український журналіст Руслан Цимбалюк повідомив, нібито Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Єршов був командувачем 6-ї загальновійськової армії, яка бере участь у російсько-українській війні. А причиною відсторонення є великі людські втрати у складі армійських підрозділів.У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.