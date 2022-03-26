Після кількох тижнів мовчання Кремль показав народу Шойгу (відео)

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 березня пожартував про зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео.

Відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів.

Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.

22 березня, український журналіст Руслан Цимбалюк повідомив, нібито Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Єршов був командувачем 6-ї загальновійськової армії, яка бере участь у російсько-українській війні. А причиною відсторонення є великі людські втрати у складі армійських підрозділів.У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.