26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна сумувати і сваритися, а вітання приймають парашутисти

Віряни сьогодні відзначають День Архангела Гавриїла

Сьогодні, у понеділок, 26 липня відзначаються такі свята:

День парашутиста

Професійне свято парашутистів (неофіційний, але визнаний у своїх колах день) відзначається щорічно 26-го липня. В цей день у далекому 1930-му році група радянських льотчиків-парашутистів неподалік від Воронежа під керівництвом Бориса Мухортова вперше виконала затяжну серію стрибків з літака. Ця подія сприяла початку масового розвитку парашутизму в Радянському Союзі, стрибки стали здійснювати не тільки з літаків, але і з аеростатів.

Собор Архангела Гавриїла

Архангел Гавриїл шанується як один з найголовніших ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме він передбачив пророку Даниїлу, як складеться доля єврейського народу, повідомив мари про народження Христа. Гавриїл протягом всього свого життя перебував поруч з Марією і охороняв її.

Традиції

За народним календарем, ця дата була переломною і вважалася серединою літа. Жителі сіл весь день проводили в полі, за збиранням врожаю. Переживали, щоб не почалися грозові дощі, які небезпечні на луках і в полях. Наприклад, від удару блискавки може спалахнути стіг сіна або хліб в снопах.

Щоб не почався дощ, люди читали молитви і вдавалися до магічних обрядів. Навіть існує приказка на цей рахунок: «Не йди дощ там, де жнуть, а йди там, де чекають».

Щоб був добрим сінокіс, йшли в поле з окрайцем хліба за пазухою.

За звичаєм, перший сніп жала старша жінка в сім’ї. Цей сніп ще називали іменинним. Його прикрашали стрічками і з піснями несли додому, щоб поставити на покуті під ікони. Вірили, що іменинний сніп цілющою силою володіє. Солому з нього давали хворій худобі, а зерна вважалися хорошими ліками для людей і птахів.

Селяни 26 липня молилися Заступниці Богородиці, щоб вона дала більше сил, які знадобляться під час збирання врожаю. За повір’ям, у цей день Архангел Гавриїл сходить на землю в образі золотого світла, обходить поля і оглядає, як наливаються колосся.

Також сьогодні святкуємо:

День розмов в ліфті

Міжнародний день збереження мангрових екосистем

Всесвітній день тофу

День есперанто

Народні прикмети на 26 липня:

Граки починають збиратися в зграї – до ранньої осені.

Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.

Дощ – до холодної і сніжної зими.

Що не можна робити 26 липня:

Сумувати і сваритися. Конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці.

Важко працювати без особливої потреби.

Ходити в лазню – можуть початися проблеми з грошима.

Не можна виходити на вулицю до заходу сонця. Наші предки намагалися залишати будинок тільки в разі крайньої необхідності, так як вірили, що там їх чекає нечиста сила.

У кого іменини 26 липня?

Іменини сьогодні святкують Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан.

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