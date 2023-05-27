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27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується сваритися з ближніми

27 травня відзначається День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Віряни вшановують пам'ять мученика Ісидора. 

Яке сьогодні церковне свято

27 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Ісидора.

Жив на острові Хіосі, був воїном за часів правління імператора Декія. Тоді були часи ідолопоклонництва, але чоловік сповідував християнство, тому відмовився приносити жерстви язичницьким богам. За це його піддали страшним мукав і в кінці кінців навіть відрізали язик. Але навіть це не завадило Ісидору прославляти Христа. Помер мученик після того, як йому відтяли голову.

Який сьогодні день в Україні 

27 травня відзначається День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 563/99 від 25 травня 1999 року, щорічно в останню суботу травня.

Першою українською друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 1491 році з’явилися перші книги, надруковані кирилицею. Друкарня Фіоля видавала книги для України та суміжних країн, вона почала видання книг на кирилиці в тій формі, яку продовжили друкарні в Україні. Першу друкарню в Україні заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. Вона діяла протягом 1573-1575 рр.., А першою виданою на українських землях книгою став «Апостол» (в 1574 р.), який історично започаткував розвиток друкарства в Україні.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто сваритися з ближніми.
  • Не можна пиячити і лаятися.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: похмура погода – буде дуже маленький урожай;
  • Коли погода холодна, то таким і літо буде;
  • Високо в небі літають ластівки – до сонячної і теплої погоди;
  • Ясний день – до хорошого урожаю;
  • Похмурий ранок, але ясний вечір, означає, що огірки не дадуть хорошого урожаю, їх краще сіяти пізніше.

Іменини

27 травня День Ангела святкують: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

 

Теги: книги свята урожай чоловік традиції Іван Федоров

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