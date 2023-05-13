Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч

сирени пролунали у Києві та в багатьох інших областях України

У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога

В більшості областей України станом на 2:22 була оголошена повітряна тривога. Після масових розстрілів у Сербії, які сколихнули балканську країну, десятки тисяч людей знову протестують. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Повітряна тривога у Києві та інших областях

Спочатку про небезпеку повідомили на сході та півдня країни. Далі тривога поширилася на решту країни. Станом на 4:55 тривогу скасовано.

Сирени пролунали у Києві та в багатьох інших областях України.

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Станом на 04. 55 сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Волинській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській областях.

Повідомляється про загрозу БпЛА «Шахед», які летять з півночі у напрямку Києва. Сили ППО працюють по цілях.

Протести у Сербії

Десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей.

Протестувальники зібралися перед будівлею парламенту, після чого рушили до урядового кварталу, несучи попереду банер із гаслом «Сербія проти насильства». Зазначається, що демонстранти скандували гасла, що засуджували президента Сербії Александра Вучича та вимагали відставки ключових урядових осіб.

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Також однією із вимог є реформування ЗМІ які, на думку мітингувальників пропагують насильство. Наприкінці акції протесту організатори оголосили нову дату мітингу – 19 травня.

Вони також повідомили, що парламент Сербії проведе спеціальне засідання, щоб обговорити вимоги протесту.

Збиття системою Patriot гіперзвукового «Кинджалу»

Минулого тижня Росія намагалася знищити американську систему протиповітряної оборони Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети, однак атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

За словами американських посадовців, ЗСУ перехопили ракету за допомогою Patriot, що стало першим відомим випадком успішного застосування Україною новітньої системи ППО лише через кілька тижнів після її прибуття в країну.

Зазначається, що українські сили ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, продемонструвавши, як швидко вони навчилися користуватися цією потужною системою.

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Американські офіційні особи вважають, що росіяни перехопили сигнали, які випромінює Patriot.

Депутат Держдуми РФ отримав поранення внаслідок «бавовни» у Луганську

Російські загарбники заявили, що внаслідок вибуху в окупованому Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Водночас на відео, яке опублікували після вибуху, депутат виглядає цілим і неушкодженим.

Посилаючись на окупантів Луганської області, пропагандисти повідомляють, що Водолацький отримав поранення через вибух в Луганську.

Проте окупанти нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення.

Натомість телеграм-канал База оприлюднив відео, де Водолацький на фоні палаючої будівлі заводу у Луганську виглядає цілим і неушкодженим.

Ще пізніше депутат «Єдіной Росії» з'явився в ефірі росіського телебачення із пластиром на лобі та чимось схожим на рану біля губи.

У Миколаєві пролунали вибухи

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що обійшлося без жертв

У ніч проти суботи, 13 травня, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Попередньо, у місті спрацювала ППО. За непідтвердженими даними, ворог запустив ракети в напрямку міста, йдеться в моніторингових чатах. Офіційної інформації щодо вибухів та запусків наразі немає.

Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

У Мелітополі пролунали гучні вибухи

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух у Мелітополі. В деяких районах зникло світло, вода та зв'язок.

Наразі деталі вибуху уточнюються.

До слова, триває 444-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.