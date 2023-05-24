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Коли буде Різдво та Великдень: ПЦУ переходить на новий календар

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли буде Різдво та Великдень: ПЦУ переходить на новий календар
Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян
фото з відкритих джерел

З 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому

Православна церква України сьогодні вирішує повністю перейти на новий календар. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква. Про це розповів BBC настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Тож вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята - такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці. Далі ми пояснимо, чому саме їх відзначатимуть по-старому.

Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалює на архієрейському соборі – зібранні усіх єпископів. Він відбувається у Києві в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявив BBC настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.

Перехід на новий календар став важким кроком, на який не наважувались десятиріччями. Церковники боялись, що люди не сприймуть реформу і будуть святкувати по-старому. Чи будуть переходити до УПЦ Московського патріархату, яка, як і РПЦ, проти впровадження календарної реформи.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії це питання набуло політичного забарвлення і більшість українців висловили підтримку такому кроку. Це питання почали сприймати як рух «Геть від Москви!»

Різниця між старим Юліанським і новим Григоріанським календарем складає 13 днів.

Світська Україна разом з більшістю інших країн вже понад 100 років живе за точнішим – григоріанським календарем, запровадженим у XVI ст.

Нагадаємо, перехід релігійних громад УПЦ до Православної церкви України відбувся за дотриманням усіх норм та канонів, порушень не зафіксовано. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, Православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.

 

Теги: свята українці Українська православна церква

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