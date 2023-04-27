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Уряд заборонить чоловікам вступати до вишів? Нардепка прокоментувала чутки в соцмережах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд заборонить чоловікам вступати до вишів? Нардепка прокоментувала чутки в соцмережах
Жодної офіційної інформації про законодавчі ініціативи щодо вступу чоловіків до ВНЗ немає
фото ілюстративне

На період дії воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини

Інформація про те, що уряд готує заборону на вступ чоловіків до вищих навчальних закладів для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності. Про це повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина в ефірі «Радіо Свобода».

«Наразі це все чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони», – сказала вона.

Нардепка пояснила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація. Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку.

У той же час, з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива, оскільки на період дії воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, які передбачені статтею 53 Конституції України. Вона безпосередньо включає у себе і права на здобуття освіти, проте у комітеті освіти і науки наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього.

Раніше повідомлялося, що чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше.

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Теги: чоловік навчання війна

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