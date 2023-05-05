У Сербії знову сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені

Люди залишають квіти і свічки у пам’ять про загиблих біля будівлі сербської школи, де сталася стрілянина 3 травня, за день до нової трагедії

Це вже другий теракт у країні за останні два дні

У Сербії молодий чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Сербії.

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Трагедія сталася неподалік від сербської столиці, Белграда, пізно ввечері в четвер 4 травня.

Як зазначається, це вже друге масове вбивство в країні за останні два дні.

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21-річний нападник безладно стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрах на південь від Белграда.

Правоохоронці розшукують підозрюваного, який втік після інциденту. Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.

Спецпідрозділи поліції і вертольоти, а також карети швидкої допомоги залучені до операції з затримання підозрюваного. Наразі інших подробиць немає, поліція не зробила жодних заяв.

Нагадаємо, що у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Відомо про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі. Також важко поранено вчителя історії.