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У Сербії знову сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Сербії знову сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
Люди залишають квіти і свічки у пам’ять про загиблих біля будівлі сербської школи, де сталася стрілянина 3 травня, за день до нової трагедії
Фото: AP

Це вже другий теракт у країні за останні два дні

У Сербії молодий чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Сербії.

Трагедія сталася неподалік від сербської столиці, Белграда, пізно ввечері в четвер 4 травня.

Як зазначається, це вже друге масове вбивство в країні за останні два дні.

21-річний нападник безладно стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрах на південь від Белграда.

Правоохоронці розшукують підозрюваного, який втік після інциденту. Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.

Спецпідрозділи поліції і вертольоти, а також карети швидкої допомоги залучені до операції з затримання підозрюваного. Наразі інших подробиць немає, поліція не зробила жодних заяв.

Нагадаємо, що у столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі в центрі міста. Відомо про вісьмох загиблих учнів та охоронця. 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі. Також важко поранено вчителя історії.

Теги: теракт Сербія поліція чоловік стрілянина поранення

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