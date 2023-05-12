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Червоний рівень небезпеки. Дві країни евакуюють населення через потужний циклон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Червоний рівень небезпеки. Дві країни евакуюють населення через потужний циклон
У двох краънах вирує потужний циклон
фото:AFP Getty Images

Евакуація майже 500 000 людей почнеться в суботу, а  пік активності штормового циклону «Мокко» очікують цієї неділі

Влада Бангладеш і М'янми готується до евакуації тисяч людей, оскільки тропічний циклон «Мокко» посилюється над Бенгальською затокою і може  пошкодити прибережні райони цих країн. Обидві країні повідомляють про червоний, найвищий рівень небезпеки. Про це пише видання Іndependent.

Представник Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) заявив у п’ятницю, що «Мокко» дуже швидко посилюється, і попередив про «великі гуманітарні наслідки» циклону, коли він  досягне свого піку цими вихідними. Речник ВМО Клер Нулліс повідомила на брифінгу в Женеві, що циклон, ймовірно, затопить низинні райони північної М’янми, а також частину Бангладеш, і попередила про можливі зсуви.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) очікує, що потужний шторм, який уперше сформувався у Бенгальській затоці цього року, вируватиме в цю неділю зі швидкістю вітру до 160 км/год, і поривами до 175 км/год між містами Кокс-Базар у Бангладеш і Кяукпю в М'янмі.

Бангладеш є дельтовою державою з населенням понад 160 мільйонів людей, яка схильна до стихійних лих, таких як повені та циклони. Очікується, що евакуація майже 500 000 людей почнеться в суботу, також побудовано 576 укриттів проти циклону, які готові надати притулок тим, хто залишив свої будинки вздовж  узбережжя Про це повідомив адміністратор уряду Бангладеш Мухаммад Шахін Імран.

Місто Кокс-Базар є домом для сотень людей, які втекли з М’янми, рятуючись від політичних та релігійних переслідувань у 2017 році, дехто знайшов притулок у брезентових укриттях на горбистих схилах, де часто бувають сильні вітри, дощі та зсуви.

Нагадаємо, 1 квітня південні і західні регіони США опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина, ще десятки – отримали поранення. Люди загинули у штатах Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі. В Іллінойсі три людини загинули в результаті обвалення житлового будинку. Крім того, у цьому ж штаті через пориви вітру обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік і постраждали 40 осіб.

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Теги: чоловік М'янма відео поранення евакуація притулок шторм Бангладеш

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