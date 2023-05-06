Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС

Федоров заявив, що росіяни можуть готувати провокації

Мер Мелітополя закликав українців бути обережними й триматися якомога далі від окупантів

Російські окупанти заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

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Міський голова припускає, що російські загарбники можуть готувати провокації, в яких потім звинуватять українських військових.

«Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ», – зазначив він.

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Федоров закликав жителів окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.

Раніше повідомлялося, колаборанти вигадали спосіб, як втекти із Запорізької АЕС.

До слова, Федоров розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.