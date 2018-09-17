270 млн в трубу - «Укртранснафта» оголосила тендер з ремонту нафтопроводу «Броди-Держкордон»



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Роботи мають бути завершені до кінця 2021 року

Акціонерне товариство «Укртранснафта» 17 вересня оголосило тендер на капітальний ремонт І черги лінійної частини нафтопроводу «Броди-Держкордон» очікуваною вартістю 269,74 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Йдеться про ремонт нафтопроводу «Броди-Держкордон» із заміною труби ДУ500 на ділянці км 79,3 – км 106,5.

Замовник розраховує 23 листопада провести аукціон і до кінця грудня 2021 року виконати заплановані роботи.

Стовідсотковим критерієм відбору переможця тендера буде запропонована ціна потенційними учасниками.

Як відомо, у січні 2015 року «Укртранснафта» розіграла 454,98 млн грн на капітальний ремонт лінійної частини нафтопроводу «Броди-Держкордон» І-ої черги з заміною труби ДУ 529. Переможцями стали ТОВ «Газова будівельна компанія», яке отримало замовлень на 234,82 млн грн., ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» – на 220,16 млн грн.