31 грудня на фронті: п’ять ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці на Донбасі

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.