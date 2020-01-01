31 грудня на фронті: п’ять ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.