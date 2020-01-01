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    31 грудня на фронті: п’ять ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - 31 грудня на фронті: п’ять ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    У вівторок, 31 грудня,  збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;
    • біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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