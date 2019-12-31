Для українських військових на передовій виступив духовий оркестр



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Свою нову святкову концертну програму презентував духовий оркестр гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Фото: пресцентр штабу Об'єднаних сил

Кожен виступ в окопах має тривати не більш 20 хвилин, оскільки невелика відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго перебувати на передовій

Під Маріуполем військовий духовий оркестр представив концертну програму для бійців.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

«У підрозділах, які виконують бойові завдання на Маріупольському напрямку, свою нову святкову концертну програму презентує духовий оркестр гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». На передових позиціях та у місцях відведення важкого озброєння з імпровізованих сцен у виконанні військових музик звучать як відомі українські народні пісні, так і популярні світові новорічні хіти», - зазначається у повідомленні.

Диригент оркестру капітан Віктор Сумрій розповів, що кожен виступ в окопах має тривати не більш 20 хвилин, оскільки невелика відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго перебувати на передовій та наражати на небезпеку тих, хто несе бойове чергування.

Нагадаємо, під Новий рік бойовики не захотіли дотримуватися режиму тиші. Стали відомі наслідки ворожого обстрілу.