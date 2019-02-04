44 українці будуть лікуватися за кордоном за державний кошт – МОЗ



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Серед тих, хто пройде лікування у закордонних клініках - 13 дітей

На лікування в закордонних клініках за державний кошт були направлені 44 українці, хвороби яких наразі не лікуються в Україні.

Про це 4 лютого повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«31 дорослий і 13 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за державний кошт. Таке рішення прийняла Комісія МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном під час першого засідання у 2019 році», - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що на лікування 40 пацієнтів буде витрачено близько 115 мільйонів гривень із Державного бюджету, а лікування ще чотирьох пацієнтів буде здійснено за рахунок залишків коштів, що знаходяться на рахунках іноземних клінік (близько 334 тис. дол.).

«За бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» Міністерству охорони здоров’я України у Держбюджеті на 2019 рік передбачено майже 690 млн грн», - заявили в МОЗ.

В міністерстві нагадали, що у 2018 році прийнято позитивних рішень та здійснено оплату для лікування 278 українців. Це на 19% більше, ніж у 2017 році і найбільше за всю історію незалежної України.

«Завдяки зусиллям команди МОЗ України, у 2018 році за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» використано понад 653 млн грн, що на 263 млн грн більше, ніж було передбачено у Державному бюджеті на 2018 рік», - говориться у повідомленні.