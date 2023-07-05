5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

День звільнення міст Краматорськ та Слов'янськ від проросійських терористів 2014 року

Цього дня не рекомендується піддаватися спокусам, краще стримувати свої емоції

5 липня відзначається День звільнення міст Краматорська та Слов'янська від проросійських терористів 2014 року в Україні та Всесвітній день бікіні. Віряни вшановують пам'ять мученика Євсевія.

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День звільнення міст Краматорська та Слов'янська від проросійських терористів

5 липня 2014 року українські військові звільнили Слов’янськ та Краматорськ від російських терористів. А над містами підняли прапор України.

Окупація Слов’янська та Краматорська тривала майже три місяці. Російські найманці захопили адміністративні та будівлі правоохоронних органів. Вивісили російські триколори та прапори так званої «ДНР». 11 травня провели так званий «референдум». Терористи майже щодня обстрілювали міста, здебільшого житлові райони.

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У ніч з 4 на 5 липня бойовики разом з ватажком Гіркіним під натиском української армії, яка тримала Слов’янськ в облозі, втекли з міста. Перед втечею підпалили свій штаб у будівлі СБУ.

На світанку у місто зайшли українські військові. Цього ж дня російські найманці втекли й з Краматорська. Колоною вирушили у бік Горлівки та Донецька. Над адмінбудівлями українські воїни підняли синьо-жовті прапори.

Всесвітній день бікіні

5 липня – час взяти сонцезахисний крем та мерщій поспішати на пляж, адже саме в цей день увесь світ відзначає День бікіні. Ця літня подія – справжня знахідка для кожної жінки. Ви можете святкувати, відклавши всі справи, одягнувши привабливе бікіні і потягуючи охолоджуючі напої на гарячому пляжі.

Всесвітній День бікіні відзначається як річниця створення відкритого купальника. Такий дизайн у 1946 році запропонував відомий французький модельєр Луїс Ріар. У ті часи відкрита модель купальника вважалась занадто зухвалою та нескромною, тому вона поступово входила до широкого вжитку. А своєю популярністю бікіні зобов’язане популярним зіркам, зокрема Бріджит Бардо та Аві Гарднер, які почали носити відкриті купальники на громадських пляжах та у своїх фільмах.

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Яке сьогодні релігійне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Євсевія.

Він був єпископом в IV столітті та затятим захисником православ'я. За це переслідував його імператор Констанцій. Якось дізнався правитель, що Євсевій зберігає в своєму домі акт, підписаний на соборі. Наказав він єпископу віддати його, однак Євсевій відмовився. Констанцій був настільки здивований, що навіть не заподіяв єпископу жодної шкоди.

Після Констанція на престол зійшов імператор Юліан Відступник, який ще більш жорстоко поводився з християнами. Тоді одягнув Євсевій військову форму та й пішов країнами, проповідуючи християнство. Також він навчав священників. Згодом за наказом Юліана Євсевія заточили у в'язницю.

Помер незабаром і Юліан, на престол зійшов імператор Іовіан, який був християнином. Випустили тоді всіх священників на свободу, разом з ними і єпископа. 380 року прибув він до аріанського міста Доліхіни, щоб там поставити православного єпископа Марина. Однак жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка пробила святителю голову. Перед смертю Євсевій попросив простити жінці її гріхи і не карати.

Що не можна робити цього дня

Не починайте нові справи до вечора – вони закінчаться безуспішно.

Не піддавайтеся спокусам, краще стримувати свої емоції.

Не варто запрошувати до себе гостей на голосні вечірки.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: йде дощ, отже, буде великий урожай хлібів;

З'явилася роса увечері, отже, наступного дня буде ясно;

На камінцях з'являється волога – до дощу.

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Пам’ятні події 5 липня

1054 рік – в сузір'ї Тельця вибухає зірка, яка створила величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі;

1439 рік – на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1687 рік – опублікували першу фундаментальну працю І.Ньютона «Прінсипа»;

1841 рік – Томас Кук відкриває перше у світі туристичне агентство;

1865 рік – у Лондоні засновують благодійницьку організацію «Армія Спасіння»;

1866 рік – від холери помирає Йосип Гладкий, він був останнім кошовим Задунайської Січі;

1919 рік – після 9-годинного бою війська УНР займають Жмеринку;

1939 рік – у Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік – у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік – вперше показали людям купальник-бікіні;

1954 рік – Елвіс Преслі записує свою першу пісню «That's All Right, Mama»;

1965 рік – у м. Калуш (Івано-Франківська область) стає до ладу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік – у м. Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік – у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік – Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік – в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

1994 рік – 809 населених пунктів у семи областях України залишаються без електропостачання внаслідок урагану;

2014 рік – українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків «ДНР».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Генадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.