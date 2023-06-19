19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день варто віддавати все зайве нужденним

У понеділок 19 червня українці святкують День фермера. Крім того, світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день дитячого футболу та День неспішної прогулянки. Православна церква сьогодні вшановує Іларіона Сповідника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День фермера в Україні

фото: Pixabay

Щорічно 19 червня Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

фото з відкритих джерел

Також щорічно 19 червня світ відзначає молоду, однак дуже важливу подію – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Ця дата започаткована Організацією Об’єднаних Націй 19 червня 2015 року. День святкування обраний на честь прийняття резолюції Ради безпеки щодо сексуального насильства 19 червня 2008 року.

Сексуальне насильство є однією із військових стратегій, покликаних залякати населення та отримати таким чином повний контроль над ним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту започаткований, щоб привернути увагу людства до цієї проблеми, підвищити поінформованість суспільства щодо необхідності подолання сексуального насильства, вшанувати та підтримати жертв цього злочину, а також подякувати тим, хто веде активну боротьбу з цією формою військової агресії.

Всесвітній день дитячого футболу

фото: Pixabay

Крім того, щороку 19 червня святкується Всесвітній день дитячого футболу. Мета свята – поширювати серед молодого покоління ідею здорового способу життя та прищеплювати любов до спорту.

Ініціатором створення свята є ООН. У 2001 році було укладено угоду між Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй – ЮНІСЕФ та Федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій (ФІФА). Під час підписання угоди також було створено всесвітній рух «Голосуйте за дітей».

Всесвітній день прогулянки

фото: Pixabay

Ще одним незвичайним і неофіційним святом цього дня є Всесвітній день прогулянки. Подію започаткував американець на ім’я У. Т. Рабе у 1979 році. Уперше День прогулянки пройшов у США, у штаті Мічиган.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свято є нагадуванням про те, що іноді варто зменшити темпи шаленого ритму життя й уважніше придивитися до дрібниць, які нас оточують.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Православна церква 19 червня шанує пам’ять Іларіона Сповідника. Він був ігументом в Далматській обителі та жив за часів сильних гонінь за християнами. Попри це, Іларіон продовжував нести Слово Боже і боротися з іконоборством. Кілька разів його садили в темницю та піддавали тяжким знущанням. Однак від Господа він важливий дар – умів виганяти бісів та бачити душі покійників. Коли закінчилися гоніння за християнами, повернувся у свою обитель, де прожив до глибокої старості.

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Народні прикмети

Дує північний вітер – влітку буде багато опадів.

Чути крик перепелів – на дощову погоду.

Дме вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.

Що не можна робити

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

У городі не можна забувати про бур’ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.

Також не можна ображатися 19 червня.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.