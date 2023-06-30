Перейменування Запоріжжя: Нацкомісія змінила рішення

Комісія затвердила новий перелік населених пунктів, які рекомендується перейменувати

Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила новий перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому вже немає. Список оприлюднений на сайті Нацкомісії.

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Сьогодні, 30 червня, комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому наявний новий перелік населених пунктів, які рекомендується перейменувати. Він став майже в п'ять разів коротший за попередній.

У списку лишилося лише 10 міст:

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Бровари;

Сєвєродонецьк;

Первомайськ (Луганська область);

Первомайськ (Миколаївська область);

Первомайський;

Южноукраїнськ;

Хрустальний;

Южне;

Боково-Хрустальне;

Сорокине.

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам. Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». Згідно зі списком, Запоріжжя входило до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

У соціальних мережах обговорювали ініціативу. Ідея перейменувати Запоріжжя викликала гучний скандал.

На пропозицію відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь: він звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Нацкомісії про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя. За словами Кременя, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

Згодом членкиня Нацкомісії Ольга Новікова заявила, що надходили звернення громадян щодо перейменування міста перейменування Запоріжжя на Запорожжя, тож комісія почала розглядати це питання. Аргументи щодо перейменування полягають у тому, що йдеться саме про кілька порогів річки Дніпро, на якій розташоване місто. Навіть у «Слові о полку Ігоревім» згадується про «високі скелі Дніпровського Надпорожжя».