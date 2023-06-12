Розпочався Петрів піст: традиції, заборони та харчування

Щороку тривалість цього посту різна, адже залежить від того, коли саме віряни святкують Великдень і Трійцю

Якщо на період посту припадають церковні свята, дозволено готувати пиріг із морепродуктами або рибою – такі страви називають «рибники»

Сьогодні, 12 червня, християни розпочинають Петрів піст (Петрівка, Петропавлівський чи Апостольський піст або піст на Петра й Павла). Він завжди припадає на другий після Трійці понеділок та завершується напередодні дня пам'яті Петра і Павла, яке припадає на 12 липня.. Заборона в їжі в цей період не дуже сувора.

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Щороку тривалість цього посту різна, адже залежить від того, коли саме віряни святкують Великдень і Трійцю.

Піст – період, коли потрібно втихомирити своє серце та в тишині наблизитися до Бога, щоб почути Його голос. Саме тому в такі дні не влаштовуються гучні розваги, вечірки чи гуляння.

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Віряни переживають піст із радістю, покорою та смиренням до Господа. Постяться не показово, а внутрішньо й таємно. Як говориться в Євангеліє від Матвія «А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри: вони-бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мф. 6:16-18).

Під час посту обов'язково дотримуються приписів Церкви щодо того, яку їжу не можна вживати. Суворість постів різна, тому й перелік заборонених продуктів змінюється.

Петропавлівський піст 2023 року: календар харчування за днями

Згідно з церковними переказами, Петро народився в родині рибалки. Тому в народі його вважали покровителем рибалок. З цієї причини в Церкві дозволяють вірянам вживати в Петрів піст рибу в усі дні, крім середи та п'ятниці.

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Такий вигляд має календар харчування в Петрів піст за днями:

понеділок – можна вживати будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії;

вівторок – можете додавати до свого раціону страви з грибів та риби, а також дозволяється олія;

середа – найсуворіший день посту, дозволено лише сухоїдіння;

четвер – можна вживати рибу та морепродукти;

п'ятниця – ще один суворий день посту, лише сухоїдіння;

субота – додавайте до свого раціону страви з риби, грибів, готуйте їх на олії;

неділя – можна їсти рибу та інші пісні гарячі страви з додаванням олії.

Якщо на період посту припадають церковні свята, дозволено готувати пиріг із морепродуктами або рибою — такі страви називають «рибники».

Що не можна робити в піст Петра і Павла

Церква забороняє в ці дні проводити деякі роботи, зокрема не можна:

грати весілля;

позичати гроші;

зістригати волосся;

вінчатися;

працювати після заходу сонця;

займатися будь-яким рукоділлям.

Їх краще не порушувати, якщо хочете очистити душу й тіло. Також вірянам рекомендують у період посту відмовитися від негативних емоцій, лайок і суперечок, присвячувати весь вільний час молитвам.

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Петрівка: три основні молитви, які читають віряни

Перша: «О, святі угодники Божі, Петре і Павле, які присвятили своє життя вірі! Почуйте молитви наші і допоможіть нам за допомогою Господа боротися з беззаконням, необачністю і бідами. Допоможіть немічним силою своєї не розлучатися із свого покликання і любові Божої. За міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. На віки вічні. Амінь».

Друга: «О, верховні апостоли Петре і Павле, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, віримо в допомогу вашу. Зійди теплом в наші душі, засіявши все любов'ю Божої. Радійте за наше життя і спрямуйте допомогу свою до нас. Щоб ми, гріховні раби Творця нашого, схилилися перед його силою і могутністю, щоб позбулися ми від гордині, буйств гріховних, помислів злих. Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

Третя: «О, святі Петре і Павле, чи не віддаляється від нас, грішних (ім'я) духом і заступництвом вашим. Схиляючи коліна, просимо ми милості і любові Господа, прощення гріхів наших і віддалення від спокус. Ви своїм праведним життям є чином благочестя. Згляньтесь і моліть Бога за нас, великі апостоли. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».