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Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
фото з відкритих джерел

Різдво пропонується святкувати не 7 січня, а 25 грудня

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування Різдва в Україні. Також це стосується ще двох свят. Про це стало відомо з відповідного законопроєкту, який глава держави вніс до Ради.

Йдеться, про Різдво, яке пропонується святкувати не 7 січня, а 25 грудня. Як зазначається у пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Також День Української Державності не 28 липня, а 15-го. Внаслідок зміни дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонується перенести з 28 липня на 15 липня.

День захисників і захисниць не 14 жовтня, а 1-го. Також Україна раніше святкуватиме День захисників та захисниць України. Це свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня. Оскільки воно пов'язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Також Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.

Теги: церква православна церква Володимир Зеленський Україна свято Різдвяні свята

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