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7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день продовольчої безпеки
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується залишати немитий посуд на ніч

 7 червня відзначається Міжнародний день фахівців у сфері постачання, День шоколадного морозива та Всесвітній день продовольчої безпеки. Віряни вшановують третє віднайдення голови Іоанна Предтечі.

Міжнародний день фахівців у сфері постачання

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Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання (International Supply Chain Professionals Day) відзначається щороку 7 червня, і це день визнання та відзначення наполегливої праці та відданості професіоналів у сфері постачання в усьому світі.

Останнім часом важливість ланцюгів постачання стала більш очевидною, ніж будь-коли, оскільки збої, пов’язані з COVID, спричинили серйозні проблеми для глобальних ланцюгів постачання. Для України стало додатковим випробуванням та навантаженням, у найважчі часи від початку повномасштабного вторгнення, забезпечити та налагодити ланцюги постачання в усіх сферах життєдіяльності країни. У цей день вшановують усіх тих, хто невтомно працював, щоб забезпечити ефективну, безпечну та вчасну доставку товарів і товарів.

Фахівці з ланцюгів постачання відіграють важливу роль у багатьох галузях, таких як роздрібна торгівля, виробництво, охорона здоров’я, логістика, електронна комерція та багато інших. Вони гарантують, що продукти надходять із різних куточків світу, транспортуються через кордони та океани, безпечно зберігаються перед тим, як нарешті бути доставленими до наших порогів. 

День шоколадного морозива

7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Вперше шоколадне морозиво спробували понад 100 років тому. В Італії невідомому кондитерові спало на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вершки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу, але на початку XX століття вдалося налагодити масове виробництво. У США десерт став користуватися такою популярністю, що американці вирішили зробити 7 червня днем улюблених ласощів. 

Шоколадне морозиво – не тільки смачний десерт, але й корисний смаколик, особливо якщо робити його вручну. У шоколаді міститься багато вітамінів та мікроелементів, у тому числі Д, А та Е, які необхідні для нормального функціонування організму. Справжнє шоколадне морозиво майже не солодке, а на смак більше нагадує жирне молоко або вершки.

Всесвітній день продовольчої безпеки

7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила  7 червня  Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day). День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

Безпечна їжа є одним із найважливіших гарантів доброго здоров'я. Небезпечні харчові продукти є причиною багатьох захворювань і сприяють погіршенню стану здоров'я, наприклад, порушення росту та розвитку, дефіциту живильних мікроелементів, неінфекційних або інфекційних захворювань та психічних захворювань. У всьому світі кожна десята людина щорічно страждає від хвороб харчового походження.

Яке релігійне свято

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7 червня в церковному календарі – третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Відбулася ця подія близько 850 року. Коли у Константинополі проходили заворушення через заслання святителя Іоанна Златоуста, голову Іоанна Предтечі віднесли до міста Емес. Однак, і там вона надовго не залишилася, адже під час набігу сарацинів її перенесли в Комани (близько 810-820 роки), а в період гонінь та іконоборства сховали в землі.

 Коли відновили іконошанування, Патріарх Ігнатій побачив під час нічної молитви, де схована голова Іоанна Предтечі. Сповістив святитель про це імператору, який надіслав в Коману своїх посланців. Так голова була віднайдена втретє. Пізніше її перенесли знову до Константинополя і з урочистостями поклали в придворній церкві. Нині голова Іоанна Предтечі перебуває на Афоні.

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Що не можна робити цього дня

  • Не залишайте немитий посуд на ніч.
  • Не варто розповідати свої сни.
  • Рахувати гроші цього дня також заборонено.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: багато квітів на горобині – чекайте на великий урожай хліба;
  • Вранці багато роси – буде багатий урожай;
  • Ще не квітне горобина або лише починає квітнути – осінь буде довгою;
  • Зблякло листя на деревах – варто його обробити, бо завелися шкідники.

Пам’ятні події 7 червня

  • У 1692 році цього дня стався землетрус на Ямайці, що спричинив цунамі, яке знищило місто Порт-Роял - головну піратську базу в Карибському морі. З цього почався захід епохи піратства у Вест-Індії.
  • У 1775 році Сполучені Колонії зміняли свою назву на Сполучені Штати (United States).
  • У 1903 році в Берліні французький учений П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонія.
  • У 1919 році в Нью-Йорку вперше у світі були застосовані письмові тести для отримання водійських прав.
  • У 1929 році відповідно до Латеранських угод було утворено державу Ватикан.
  • У 1960 році в Саудівській Аравії жінкам було дозволено здобувати освіту.
  • У 1965 році корпорація «Sony» представила перший домашній відеомагнітофон - CV-2000. Він тоді коштував 995 доларів.

Іменини

Іменини в цей день святкують Іван, Роберт, Федір, Ферапонт.

Теги: свято традиції урожай продукти

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