50 тисяч сирійців цього року повернулися з Лівану додому



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Із 2011 року Сирію покинули 5,6 млн. осіб

В Лівані залишається за різними оцінками 1-1,5 млн сирійців

Представник уряду Лівану заявив про те, що протягом майже 9 місяців 2018 року до Сирії назад повернулися 50 тисяч біженців. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Аббаса Ібрагіма, який очолює Генеральне управління безпеки Лівану, за сприяння Бейруту і в рамках співпраці із Дамаском додому повернулися 25 тисяч осіб, а іще 25 тисяч зробили це самостійно. Всього за даними ООН в Лівані перебуває 957 тисяч біженців із Сирії.

Проте на думку уряду Лівану ця цифра складає 1,5 млн осіб. Ліванські політики активно виступають за повернення сирійських біженців додому, зважаючи на тиск на економіку і політику країни.

Всього ж із 2011 року Сирію покинули 5,6 млн осіб.