70% жінок Південної і Східної Європи ставали жертвами насильства − дослідження



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У 30% такі випадки траплялись протягом останнього року, йдеться у дослідженні ОБСЄ

Понад 70% жінок у Східній та Південно-Східній Європі довелося зазнати насильства з того часу, як їм виповнилось 15 років. Про це йдеться у результатах масштабного дослідження Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які були опубліковані у середу, 6 березня.

В рамках дослідження було опитано близько 15 тисяч жінок у віці від 18 до 74 років, які мешкають у восьми країнах регіону - Албанії, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії, Молдові, Україні та Косові. З усіх опитаних жінок 31% зізналися, що мали справу з насильством протягом останніх 12 місяців.

При цьому 23% жінок вказали, що зазнали фізичного або сексуального насильства з боку сексуального партнера, тоді як 18% - від інших осіб. У 31% таких випадків насильство було з боку членів родини жінок. Найпоширенішим є психологічне насильство – 60% опитаних повідомили, що зазнали його з боку партнера.

Як зазначає ОБСЄ, насильства можуть зазнати усі жінки, але у найбільшій зоні ризику перебувають бідніші з них, економічно залежні та ті, хто має дітей.

При цьому жінки з вищою освітою частіше зустрічаються з насильством з боку людей, які не є їхніми партнерами.

«Насильство проти жінок і дівчат є порушенням прав людини, яке спостерігається постійно», - зазначила організація у своєму звіті.

В ОБСЄ також наголосили, що у Східній Європі продовжують сповідуватися погляди, згідно з якими жінка має бути покірною, слухняною і мовчати, коли вона стає жертвою насильства. Так, шість з 10 жінок зазначили, що насильство над жінками є дуже поширеним явищем.

Одночасно в результатах дослідження йдеться, що багато жінок не повідомляють про випадки насильства, оскільки не довіряють владі або не знають, що робити.

Джерело: Deutsche Welle