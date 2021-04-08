8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна планувати важливі справи

8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів. Православною церквою 8 квітня 2021 року поминається Гавриїл Благовіст. Наші предки зверталися до Архангела Гавриїла, коли потрібно було позбутися від застуди або лихоманки.

Міжнародний день ромів

Міжнародний день ромів – міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV–му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща).

Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу ром та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.

Відзначається 8 квітня. Свято приурочене до дня проведення I–го Всесвітнього конґресу ромів у Лондоні 1971 р. та дня ромського свята у Трансильванії – «дня коней» (свята, коли коней виводили з їхніх зимових стаєнь та прикрашали вінками).

Цього дня, за традицією, роми у певний час запалюють на вулицях свічки, як символ єдності ромського народу, та спускають на воду річок вінки, що має символізувати нелегку долю народу – вічного блукальця без історичної батьківщини.

Собор Архангела Гавриїла

В православ’ї 8 квітня вшановують архангела Гавриїла і преподобного Василя нового. Дату за народним календарем називають день Василя або Собор Гавриїла Благовіста.

Архангел Гавриїл – один з ангелів, шанованих не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі та ісламі. Його ім’я буквально означає «Всевишній – сила моя». Архангел Гавриїл навчив в пустелі праотця Мойсея книжковому письму, повідомив йому про початок світу і створення першої людини і навчив всякій премудрості.

Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл явився і відкрив таємниче значення пророцтва про сімдесят седмиць, повідомивши про час звільнення юдеїв з вавилонського полону, а також про час Боговтілення.

За церковним переданням саме Архангел Гавриїл сповістив праведним Іоакиму і Анні про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священикові Захарії – про народження святого пророка Іоанна Предтечі.

У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Ангела–Благовісника з оливковою гілкою в руках – символом примирення Бога і творіння.

Відповідно до християнської традиції, Гавриїл відкриває смертним таємне знання Бога. Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з’явилося прізвисько Гавриїла – Благовіст, або Благовісник.

Традиції і звичаї дня

На цей день переносяться багато заборон і уявлень, пов’язаних з Благовіщенням.

Люди 8 квітня святкують, боячись викликати гнів архангела Гавриїла, який, за народним віруванням, розпоряджається блискавкою і з її допомогою може спалити житло людини, яка забула його вшанувати.

Що не можна робити:

• Краще в цей день і після нього не пов’язувати свою роботу з пряжею. Бо нічого хорошого їх цього не вийде.

• Починати нові справи і заводити знайомства;

• Перебувати в місцях великого скупчення людей;

• Планувати важливі справи;

• Проявляти надмірність у вживанні алкоголю;

• Позичати гроші.

Народні прикмети:

• Потрібно звернути увагу на погоду в цей день. Яка вона буде на 8 квітня, то точно така буде і на 8 жовтня.

• Якщо на зорі сонце ясне і біле, то сніг більше не очікується.

• Коли помітите, що на даху ще лежить сніг, то він буде там лежати ще 30 днів.

• Коли на 8 квітня будуть заморозки, то очікується затяжна і холодна весна. А літня пора буде рясніти грибами.

• Потрібно звернути увагу на яскравість зірок. З якого боку вони будуть яскравіше, то звідти очікуйте вітру.

• Якщо зазеленіє черемха, то потрібно вже садити картоплю. Але це діє тільки на півдні. Потрібно посадити капусту, квасолю і на півдні помідори.

• Щоб захистити аґрус і чорну смородину від борошнистої роси та інших шкідників, їх обливали окропом.

• Коли до 8 квітня снігу вже не буде, то потрібно зняти з лілій і півоній укриття, а нарциси та тюльпани підгодувати азотними добривами.

Іменини

День Ангела відзначають: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія і Лариса.