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    8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    8 квітня &ndash; Міжнародний день ромів - 8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    8 квітня – Міжнародний день ромів

    Сьогодні не можна планувати важливі справи

    8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів. Православною церквою 8 квітня 2021 року поминається Гавриїл Благовіст. Наші предки зверталися до Архангела Гавриїла, коли потрібно було позбутися від застуди або лихоманки.

    Міжнародний день ромів

    Міжнародний день ромів – міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV–му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща).

    Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу ром та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.

    Відзначається 8 квітня. Свято приурочене до дня проведення I–го Всесвітнього конґресу ромів у Лондоні 1971 р. та дня ромського свята у Трансильванії – «дня коней» (свята, коли коней виводили з їхніх зимових стаєнь та прикрашали вінками).

    Цього дня, за традицією, роми у певний час запалюють на вулицях свічки, як символ єдності ромського народу, та спускають на воду річок вінки, що має символізувати нелегку долю народу – вічного блукальця без історичної батьківщини.

    Собор Архангела Гавриїла

    В православ’ї 8 квітня вшановують архангела Гавриїла і преподобного Василя нового. Дату за народним календарем називають день Василя або Собор Гавриїла Благовіста.

    Архангел Гавриїл – один з ангелів, шанованих не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі та ісламі. Його ім’я буквально означає «Всевишній – сила моя». Архангел Гавриїл навчив в пустелі праотця Мойсея книжковому письму, повідомив йому про початок світу і створення першої людини і навчив всякій премудрості.

    Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл явився і відкрив таємниче значення пророцтва про сімдесят седмиць, повідомивши про час звільнення юдеїв з вавилонського полону, а також про час Боговтілення.

    За церковним переданням саме Архангел Гавриїл сповістив праведним Іоакиму і Анні про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священикові Захарії – про народження святого пророка Іоанна Предтечі.

    У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Ангела–Благовісника з оливковою гілкою в руках – символом примирення Бога і творіння.

    Відповідно до християнської традиції, Гавриїл відкриває смертним таємне знання Бога. Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з’явилося прізвисько Гавриїла – Благовіст, або Благовісник.

    Традиції і звичаї дня

    На цей день переносяться багато заборон і уявлень, пов’язаних з Благовіщенням.

    Люди 8 квітня святкують, боячись викликати гнів архангела Гавриїла, який, за народним віруванням, розпоряджається блискавкою і з її допомогою може спалити житло людини, яка забула його вшанувати.

    Що не можна робити:

    • Краще в цей день і після нього не пов’язувати свою роботу з пряжею. Бо нічого хорошого їх цього не вийде.
    • Починати нові справи і заводити знайомства;
    • Перебувати в місцях великого скупчення людей;
    • Планувати важливі справи;
    • Проявляти надмірність у вживанні алкоголю;
    • Позичати гроші.

    Народні прикмети:

    • Потрібно звернути увагу на погоду в цей день. Яка вона буде на 8 квітня, то точно така буде і на 8 жовтня.
    • Якщо на зорі сонце ясне і біле, то сніг більше не очікується.
    • Коли помітите, що на даху ще лежить сніг, то він буде там лежати ще 30 днів.
    • Коли на 8 квітня будуть заморозки, то очікується затяжна і холодна весна. А літня пора буде рясніти грибами.
    • Потрібно звернути увагу на яскравість зірок. З якого боку вони будуть яскравіше, то звідти очікуйте вітру.
    • Якщо зазеленіє черемха, то потрібно вже садити картоплю. Але це діє тільки на півдні. Потрібно посадити капусту, квасолю і на півдні помідори.
    • Щоб захистити аґрус і чорну смородину від борошнистої роси та інших шкідників, їх обливали окропом.
    • Коли до 8 квітня снігу вже не буде, то потрібно зняти з лілій і півоній укриття, а нарциси та тюльпани підгодувати азотними добривами.

    Іменини

    День Ангела відзначають: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія і Лариса.

    Теги: свята традиції час
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