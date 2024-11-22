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Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву

Ірина Бура
glavcom.ua
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Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
В регіоні назріває катастрофічна ситуація
фото: Центр нацспротиву

Люди від літа працюють «за дякую»

У тимчасово окупованих районах Запорізької області загарбники припинили сплачувати зарплати працівникам житлово-комунального господарства. В регіоні назріває катастрофічна ситуація. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що через припинення виплат, ситуація виходить з-під контролю. У житлово-комунальному господарстві спостерігається критичний брак працівників, а ті, хто намагається забезпечити життєдіяльність Мелітопольського району, не отримують зарплатні.

«83 робітників «реформованого» росіянами ЖКГ Якимівського району вже від літа працюють «за дякую». Відтак на підприємстві почалися звільнення. Особливо небезпечною ситуація виглядає на початку опалювального сезону та зими», – йдеться у повідомленні.

В ЦНС додали, що робота окупантів у розбомблених українських містах полягає лише в розпилюванні кремлівських коштів, які видаються на «відновлення».

До прикладу, у тимчасово окупованому Маріуполі місцевим жителям пообіцяли встановити вікна у знищених будинках лише після закінчення «СВО».

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території Донецької області прибули 20 псевдожурналістів і блогерів, залучених до кремлівського проєкту «Шум». Їхня мета – створення пропагандистської картинки «русского мира» та виправдання злочинів, скоєних окупантами.

До слова, з наступного місяця «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР» втратять чинність, оскільки Росія прагне завершити повну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: Україна росія окупанти опалення окуповані території робота звільнення росіяни зарплата окупація війна Запоріжжя

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