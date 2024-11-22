Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану

Терористи навмисно створили свої бази у населених пунктах, фактично використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита

Повітряні сили Ізраїлю завдали чергового удару по командних центрах терористичного угруповання «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю.

За даними ЦАХАЛу, удари були спрямовані на інфраструктуру терористичного угруповання «Хезболла», яке використовує цивільні райони для розміщення своїх об’єктів.

Зазначається,що терористи навмисно створили свої бази у населених пунктах, фактично використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита.

В заяві стверджується, що перед нанесенням ударів було вжито численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню. Зокрема, було зібрано розвідувальні дані, проведено повітряне спостереження та завчасно попереджено місцевих жителів про можливу небезпеку.

«Ці удари є частиною зусиль ЦАХАЛу з ліквідації можливостей Хезболли з виробництва і зберігання зброї. ЦАХАЛ продовжуватиме діяти, щоб послабити здатність «Хезболли» здійснювати напади на Ізраїль», – зазначила армія оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Незважаючи на те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла».

До слова, Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.