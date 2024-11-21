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Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених
Українські військові, які повернулися з російського полону, 24 серпня 2024 р.
фото: «Радіо Свобода»

Омбудсмен прокоментував справи українських військових, які потрапили в російський полон на Курщині

Найбільш складні для обміну категорії військовополонених – це оборонці Маріуполя та українці, яким уже винесено судові вироки в Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі «Апострофу».

«Нам вдалось із цієї та іншої категорії повернути вже. Сподіваюсь, що ця позитивна тенденція буде продовжена. Принаймні, українська сторона все для цього робила і робить», – розповів омбудсмен.

Лубінець висловив сподівання на «додаткові сильні кроки для тиску на РФ» з боку ООН.

Крім того, чиновник прокоментував справи українських військових, які потрапили в російський полон у Курській області РФ.

«Україна діє винятково в межах міжнародного гуманітарного права, юридичні всі процеси відстежуємо, і ми трактуємо відкриття кримінальних проваджень проти військовополонених як чергове порушення Росією міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Там окремо прописано, що кримінальне провадження не можуть відкриватись проти військовослужбовців, проти військовополонених за те, що вони беруть участь у бойових зіткненнях. Але росіяни це роблять», – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, 8 листопада Україна отримала від Російської Федерації списки військовополонених. 

Як повідомлялося, через Катар Україні вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.

До слова, для України важливо нарощувати обмінний фонд, тому військових КНДР планують використовувати для звільнення полонених українців.

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Теги: полон обмін полоненими Лубінець

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