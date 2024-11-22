Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції

Ринок відреагував на санкції

Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати. Про це в телеефірі розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

«За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла. Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко», – розповів Власюк.

Він також відзначив, що є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли «"Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит».

Також Сполучені Штати Америки обіцяли запровадити нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні.

Як повідомлялося, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці.

До слова, уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.