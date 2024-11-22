Головна Новини
search button user button menu button

Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
фото з відкритих джерел

Ринок відреагував на санкції

Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати. Про це в телеефірі розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

«За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла. Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко», – розповів Власюк.

Він також відзначив, що є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли «"Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит».

Також Сполучені Штати Америки обіцяли запровадити нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні.

Як повідомлялося, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці. 

До слова, уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Читайте також:

Теги: росія санкції війна ринок Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривогу було оголошено через загрозу БпЛА для столиці
У Києві пролунали вибухи
25 жовтня, 21:17
Матернова додала, що нинішню ситуацію можна оцінити з іншого кутаа саме, що раніше «не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем»
Посол ЄС оцінила результати антикорупційних заходів в Україні
29 жовтня, 21:04
Президент України провів тривалу нараду з військовим командуванням та урядом
Зеленський розповів нові деталі про план посилення України
5 листопада, 21:21
Віталій Портников заявив, що Микола Гоголь не був і не міг стати російським письменником
Популярний публіцист пояснив українцям, як вирішується питання приналежності Гоголя
31 жовтня, 18:18
У США вручили нагороди святого Пантелеймона
У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
3 листопада, 01:19
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
Росіяни увійшли до Куп’янська, в окупованому Криму впав міст: головне за ніч
14 листопада, 06:42
Російський диктатор Володимир Путін затвердив ядерну доктрину
Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії
19 листопада, 10:43
Боєприпас для міномету «Тюльпан». Ця установка здатна стріляти мінами з ядерним зарядом
США не бачать ознак, що Росія готує ядерний удар по Україні – Пентагон
20 листопада, 09:33
На Донеччині під час обстрілу загинула дитина
На Донеччині росіяни вбили 11-річну дитину
Вчора, 06:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
52K
Померла співачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
40K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
24K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Вчора, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Вчора, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Вчора, 07:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua