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    85-річний японський імператор Акіхіто йде з престолу

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    <p>Чинний 85-річний імператор Акіхіто має намір за власним проханням піти з престолу 30 квітня у зв&rsquo;язку з похилим віком</p> - 85-річний японський імператор Акіхіто йде з престолу

    Чинний 85-річний імператор Акіхіто має намір за власним проханням піти з престолу 30 квітня у зв’язку з похилим віком

    Основні традиційні ритуали, пов’язані з вступом нового імператора Японії на престол, відбудуться в жовтні

    Уряд Японії має намір запросити на майбутні святкування восени з нагоди вступу на престол нового імператора глав 195 країн, з якими Токіо має дипломатичні відносини.

    Про це повідомили на нараді оргкомітету заходів, пов'язаних зі зміною монарха, передає телеканал NHK.

    Чинний 85-річний імператор Акіхіто має намір за власним проханням піти з престолу 30 квітня у зв’язку з похилим віком. На наступний день престол займе його старший син, 59-річний наслідний принц Нарухіто. Це буде супроводжуватися цивільною церемонією з присутністю представників трьох гілок влади: прем’єр-міністра та членів уряду, голів обох палат парламенту та керівництва Верховного суду.

    Основні традиційні ритуали, пов’язані з вступом нового імператора на престол, відбудуться в жовтні. На їхню громадянську частину, включаючи урочистий банкет, передбачається запросити високих представників 195 країн.

    Імператор Японії, за конституцією, вважається символом держави і єдності народу, у нього немає статусу глави держави на відміну від більшості інших монархів. Він виконує виключно церемоніальні функції, включаючи відкриття сесії парламенту і зустрічі з високими іноземними гостями.

    Нагадаємо, Книга рекордів Гіннесса офіційно визнала 116-річну мешканку Японії Кане Танака найстарішою людиною на Землі. 

    Джерело: УНН

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