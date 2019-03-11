Найстарішою жителькою Землі стала 116-річна японка



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Церемонія присудження рекордсменці почесного звання найстарішої людини у світі пройшла у місті Фукуока в будинку для літніх людей

Танака народилася 2 січня 1903 року і була сьомою дитиною у своїх батьків

Книга рекордів Гіннесса офіційно визнала 116-річну мешканку Японії Кане Танака найстарішою людиною на Землі. Про це повідомляється на сайті Книги.

Церемонія присудження рекордсменці почесного звання найстарішої людини у світі пройшла у місті Фукуока в будинку для літніх людей, де мешкає довгожителька.

Як зазначається, жінці вручили сертифікат і подарували коробку шоколаду, який вона відразу ж почала їсти.

Танака народилася 2 січня 1903 року і була сьомою дитиною у своїх батьків. Вона вийшла заміж у 19 років. Її чоловік і старший син загинули під час Другої світової війни. Всього вона народила чотирьох дітей і усиновила ще одного. Все своє життя жінка продавала рисові коржі у власному магазині.

Танака веде спокійне життя у будинку для літніх людей. Японка рано встає, вдень часто вивчає такі предмети, як математика. Любить грати в настільні ігри.

Як повідомлялося, 20 січня помер житель Японії Масадзо Нонака, визнаний найстарішим чоловіком у світі. Йому було 113 років і 179 днів.