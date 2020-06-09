9 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети



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9 червня — мучениці Феодори (Федори)

Цього дня не можна ні з ким сваритися

Православна церква 9 червня вшановує пам'ять мучениці Феодори Олександрійської. У народі день назвали Федорин. Сьогодні потрібно багато працювати: «Все зроблене повернеться сторицею, а прогуляне – сорницею».

Яке свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Феодори. Свята діва Феодора разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

Що сьогодні не можна робити

День - не найкращий для жінок. У народі вважалося, що Федора підслуховує всі плітки, і накликає біду на самого пліткаря. Особливо вона прислухається до жіночої балаканини, тому будь-яка таємниця, озвучена сьогодні жінками, стане доступною для всіх.

Жінкам потрібно розмовляти з подругами обережно, не лихословити і не лаяти нікого, інакше вони можуть накликати на себе біду.

Ще не можна підмітати будинок віником - можна вимести з нього щастя.

Сон з 8 на 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

У цей день варто закцентувати свою увагу на здоров'ї. Не варто перенапружуватися та працювати до останньої краплі поту.

Ще сьогодні не бажано вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

Прикмети на 9 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

вранці дуже душно – бути дощу найближчим часом;

день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – до дощу;

перший літній туман випав на Федорин день - до врожаю грибів;

голосно стукає дятел – до дощів.

9 червня іменини

Іменини у Анастасії, Ніла, Івана, Ферапонта, Федора, Пелагеї і Діани.