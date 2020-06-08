8 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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8 червня 2020 року, слідом за Трійцею, ми святкуємо День Святого Духа

У народі 8 червня відзначають Духів день, а також вшановують Карпа Карполова

У 2020 році 8 червня православні християни відзначають День Святого Духа. Він завжди припадає на наступний день після Трійці. Свято присвячене третій іпостасі Триєдиного Бога.

Також сьогодні шанують пам'ять апостолів Карпа та Алфея.

Духів день

8 червня православна церква відзначає Духів день на честь Святого Духа, який за християнською традицією встановлений після дня Святої Трійці.

З 8 червня 2020 року, після Трійці, починається Русальний тиждень. Це свято Віл і Марени, Вологи Земної. Він починався з вшанування предків, яких запрошували погостювати в будинок, розкидаючи по кутах будинку свіжі березові гілки.

Також це був днем пам’яті і спілкування з водними, луговими і лісовими духами. Згідно з переказами, русалками ставали ті, хто помер передчасно, не ставши дорослим, або пішов з життя добровільно.

Вважається, що в цей день земля – іменинниця, її не можна турбувати. У Духів день освячували колодязі, а ще саме з Духова дня починається справжнє літнє тепло.

8 червня – Карпів день. Карп Корополов

У цей день вшановують апостола Карпа, учня святого Павла. Про його життя відомо дуже мало, він лише кілька разів згадується у священних книгах. Завдяки імені святого, його свято в народі швидко зв’язали з рибальством.

Традиції на Карпа 8 червня

Однак у народі Карп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім’я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про гарний улов. Саме на Карпа в будинок прийнято було запрошувати пічника, який оглядав піч, за потреби підправляв її. Після роботи майстра обов’язково слід пригостити короваєм.

До речі, ще один шмат короваю 8 червня обов’язково клали за піч, щоб погодувати домового, адже його потурбували під час ремонту. Прийнято було ставитися до пічників з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде у домі, особливо взимку.

Вважалося, що на Карпа добре ловляться його «тезки» — коропи, тому чоловіки дружно виходили на риболовлю.

В цей день горщики і миски прийнято було виставляти під квітучі кущі шипшини. Так робили, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду. Та й самі люди намагалися подихати повітрям поруч з шипшиною — вважалося, що це допомагає від різних хвороб.

Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато, то останні дні червня очікувалися теплими, але дощовими.

Крім Карпа, православна церква 8 червня також вшановує пам’ять апостола Алфея, який точно так само, як і Карп, проживав приблизно в I столітті. Відомостей про його життя практично немає. Відомо тільки, що він проповідував христову віру в Христа і допомагав незаможним.

У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня прийнято сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи. Також 8 червня можна видаляти ягоди агрусу і чорної смородини, якщо вони вражені огнівкою.

Що не можна робити 8 червня

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця – в роду багато будуть хворіти.

Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу і квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.

Уникайте конфліктів.

Народні прикмети на 8 червня

достаток комарів – до теплих, але дощових днях в кінці місяця;

багато коників – до посушливого дня;

рибу видно біля поверхні і навіть періодично вистрибує – у найближчі дні погода буде сира;

качки пірнають і плескаються – до швидкого дощу;

жаби голосно квакають – найближчим часом очікуються дощі;

якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Іменини

8 червня День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій