Митрополит Епіфаній привітав українців з Трійцею



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«Вітаю вас із сьогоднішнім великим та радісним святом П’ятидесятниці, з Днем Святої Трійці» – Епіфаній.

«УПЦ поступово відновлює богослужіння за участі вірян та запрошує до усіх на священну Трапезу та Святу Євхаристію» – Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців зі святом Трійці.

Про це він написав у Facebook.

«Вітаю вас із сьогоднішнім великим та радісним святом П’ятидесятниці, з Днем Святої Трійці. В цей день довершилося Божественне Одкровення про Бога як про Святу Трійцю і Утішитель, Дух Святий, від Отця через Сина зійшов на учеників і апостолів Христових та через них – на всю Церкву. Бог зі Своєї любові до людини все зробив для нашого спасіння», – написав Епіфаній.

За його словами, згадувана сьогодні подія зішестя Святого Духа на апостолів має велике значення, бо вона знаменує створення Церкви Христової, тому це свято ще називають Днем народження Церкви.

Митрополит зазначив, що УПЦ поступово відновлює богослужіння за участі вірян та запрошує до усіх на священну Трапезу та Святу Євхаристію.

«Сьогодні ми по-особливому прославляємо Бога, в Трійці Єдиного, і просимо благодаттю Святого Духа наповнити наші серця і душі. Як Трійця перебуває у спілкуванні любові між Собою, так і нас Бог закликає до спілкування між собою та з Триєдиним Богом – Отцем, Сином і Святим Духом. Тож нехай цей заклик стане рушійною силою для кожного із вас. Зі святом!», – додав він.

Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.

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