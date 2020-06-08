  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Православні християни сьогодні відзначають свято Святого Духа

    • Розсилка
    <p>Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день &mdash; древнє християнське свято</p> - Православні християни сьогодні відзначають свято Святого Духа

    Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день — древнє християнське свято

    Це свято, яке у народі також називають «Духів день» є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці

    Православні християни сьогодні, 8 червня, відзначають свято Святого Духа. Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день — древнє християнське свято. Це свято, яке у народі також називають «Духів день» є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці.

    Цей день в Україні є вихідним, бо слідує одразу за державним святом Трійці, яке завжди припадає на неділю.

    Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

    У цей день заборонена будь-яка робота.

    Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською традицією українським народом та усім східним християнством (православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці та П'ятидесятниці.

    Читайте також:
      церква свята Українська православна церква робота піклування
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ