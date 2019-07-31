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    Аброськін заявив, що замовниками вбивства «Сармата» можуть бути дві особи

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    Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства Сармата семеро осіб - Аброськін заявив, що замовниками вбивства «Сармата» можуть бути дві особи
    Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства Сармата семеро осіб
    Фото: Громадське

    Справу щодо 11 фігурантів справи вбивства «Сармата» передали до суду

    У справі про вбивство учасника бойових дій Віталія Олешка із позивним «Сармата» може бути двоє замовників.

    Про це повідомив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    «Завдання на сьогодні — щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов'язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані й ще двоє замовників вбивства», — написав В’ячеслав Аброськін.

    28 линя стало відомо, що справу щодо 11 фігурантів справи вбивства «Сармата» передали до суду. Наступного дня їм продовжили запобіжні заходи.

    Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.

    вбивство Facebook
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