Аброськін заявив, що замовниками вбивства «Сармата» можуть бути дві особи



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Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства Сармата семеро осіб Фото: Громадське

Справу щодо 11 фігурантів справи вбивства «Сармата» передали до суду

У справі про вбивство учасника бойових дій Віталія Олешка із позивним «Сармата» може бути двоє замовників.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Завдання на сьогодні — щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов'язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані й ще двоє замовників вбивства», — написав В’ячеслав Аброськін.

28 линя стало відомо, що справу щодо 11 фігурантів справи вбивства «Сармата» передали до суду. Наступного дня їм продовжили запобіжні заходи.

Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.