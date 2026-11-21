21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, а у світі – Всесвітній день телебачення та Всесвітній день привітань. Православні відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. До кінця року залишається 40 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День Гідності та Свободи

Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи – державне свято, встановлене 2014 року. Воно об'єднує пам'ять про два рубежі новітньої історії: Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013–2014 років. Це день, коли вшановують громадян, які відстоювали демократичні цінності, право обирати владу й європейський вибір України.

Революція Гідності розпочалася 21 листопада 2013 року, коли уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом. Того ж вечора на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди, і протест, який назвали Євромайданом, переріс у загальнонаціональний. Після силового розгону студентів наприкінці листопада на вулиці вийшли сотні тисяч, а в лютому 2014 року під час подій у столиці загинули понад сто людей – Небесна сотня. Революція Гідності змінила країну, а Росія відповіла окупацією Криму й війною на Донбасі, яка 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення.

Помаранчева революція стала відповіддю суспільства на фальсифікацію результатів другого туру президентських виборів 2004 року. Мирні протести на Майдані закінчилися повторним голосуванням і зміною влади. Сьогодні День Гідності та Свободи нагадує українцям, що право на свободу вони відстоювали не лише словами, а й зі зброєю в руках.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день телебачення

21 листопада відзначають Всесвітній день телебачення, який 1996 року проголосила Генеральна Асамблея ООН на згадку про перший Всесвітній телевізійний форум. Свято підкреслює роль телебачення в поширенні інформації, освіті та культурному обміні, а також його вплив на суспільну свідомість. У воєнний час телебачення стало одним із ключових каналів оперативної інформації та єдності: об'єднаний телемарафон, виступи влади й повідомлення про тривоги дійшли до мільйонів людей.

Всесвітній день привітань



21 листопада відзначають Всесвітній день привітань (World Hello Day). Його започаткували 1973 року двоє братів із США як відповідь на військові конфлікти: ідея полягає в тому, щоб протягом дня привітатися принаймні з десятьма людьми й нагадати, що проблеми можна розв'язувати діалогом. Привітання – найпростіший спосіб показати повагу й дружність.

Релігійні свята та їхня історія

Введення у храм Пресвятої Богородиці

21 листопада за новим церковним календарем православні відзначають одне з дванадцяти великих свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці. За старим стилем його відзначали 4 грудня, а тепер, після переходу ПЦУ й УГКЦ на новоюліанський календар, – 21 листопада. Свято завжди припадає на Різдвяний піст.

Воно присвячене події, про яку розповідає церковне передання. Праведні Йоаким та Анна, батьки Діви Марії, виконуючи свою обітницю, урочисто привели трирічну доньку до Єрусалимського храму й присвятили її служінню Богові. Первосвященник Захарія, натхненний Святим Духом, увів маленьку Марію не лише до храму, а й до Святая Святих – найсвященнішого місця, куди сам міг входити лише раз на рік. Церква бачить у цьому початок шляху Марії як майбутньої Матері Ісуса Христа. У цей день під час посту дозволяють вживати рибу.

Народні вірування та прикмети

Прикмети цього дня пов'язані з приходом справжньої зими: до Введення, як правило, вже встановлюється зимова погода.

Якщо на Введення йде сніг, то він пролежить до самої весни.

Якщо на вулиці морозно, то зима буде холодною, а якщо тепло – зима буде м’якою.

Скільки на Введення води, стільки на Юрія (6 травня) трави.

До цього дня, як правило, вже встановлюється справжня зимова погода.

Що не можна робити сьогодні

Займатися важкою роботою, пранням, шиттям і прибиранням.

Сваритися й лихословити.

Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Історичні події

1620 рік – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці – в районі мису Код;

1783 рік – у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;

1806 рік – Наполеон оголошує «континентальну блокаду» Великої Британії;

1877 рік – Томас Едісон представляє свій фонограф;

1916 рік – у Егейському морі після зіткнення з німецькою міною потонув «Британнік» – корабель-близнюк «Титаніка»;

1918 рік – у Львові встановлено польську владу, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;

1919 рік – укладають «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», який передбачав передавання на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 рік – армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 рік – у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;

1962 рік – президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;

2004 рік – в Україні відбувся другий тур президентських виборів. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку голосів, яка переросла в Помаранчеву революцію.

2013 рік – в Україні розпочався Євромайдан.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Федір, Марія.