Адаптивний карантин: що змінюється для закладів освіти із 24 лютого

В Україні з 24 лютого знову діятиме адаптивний карантин

Міносвіти повідомило, які обмеження діятимуть для освітян

Міністерство освіти і науки узагальнило обмеження для закладів освіти у зв’язку із поверненням України до адаптивного карантину з 24 лютого.

З цього дня на території України встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, згідно з нормами якого забороняється:

відвідувати заклади освіти здобувачами, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим Covid-19 перебуває більш як 50% здобувачів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

При цьому на території регіонів, для яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняється відвідувати заклади освіти, що не стосується дитсадків, спеціальних закладів освіти й учнів 1-4 класів шкіл.

Уряд ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину на засіданні 17 лютого. Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня.

Разом з тим з понеділка 22 лютого Івано-Франківщина запроваджує жорсткий карантин через спалах ковіду. 16 лютого стало відомо, що у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Напередодні голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід. Вже відомо, що від завтра у Чернівцях усі школи переходять на дистанційне навчання.

Також міністр освіти розповів, як працюватимуть школи і дитсадки в умовах адаптивного карантину.



