У ковід-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка. Пацієнти лежать у коридорах

Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, із них 79 – з пневмоніями

У Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з Covid-19, закінчилися ліжка. У зв'язку з цим госпіталізовані буквально лежать у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.

Про це сьогодні під час наради розповіла начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко.

За її словами, в цій лікарні задіяні всі ліжка. Напередодні до лікарні потрапили 95 пацієнтів, з них 79 – з пневмоніями. При цьому на сьогодні 89 осіб перебувають на кисневій терапії. Додаткові ліжко-місця розгортаються в інших лікарнях.

«На сьогодні Центральна міська клінічна лікарня практично не має жодного вільного ліжка. Тобто всі фізичні ліжка, які тільки були в лікарні, нові, старі... всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, в кабінетах лікарів», – додала Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Івано-Франківська область залишається лідером по захворюваності в Україні. За минулу добу там виявили ще понад 600 нових випадків коронавірусу.

Тим часом обіцяний 15 лютого початок антиковідної вакцинації відтермінували до кінця цього тижня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.