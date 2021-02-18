Школа на карантині: вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання

До школи ходитимуть лише школярі 1-4 класів

Із понеділка, 22 лютого, в усіх школах Вінниччини учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

До школи ходитимуть лише школярі 1-4 класів, повідомив на сторінці у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, протягом минулої доби в області на COVID-19 захворіло 48 дітей, в тому числі 34 – у Вінниці, у Тиврівському районі – 5, Калинівському – 3, Мурованокуриловецькому – 2, Козятинському, Липовецькому, Бершадському та Хмільницькому – по одній дитині. Усі вони нині лікуються амбулаторно.

«Щодо опорних лікарень. Є 1 369 вільних ліжок. Кисень, апаратура та ліки теж. Станом на сьогодні в області розгорнуто 2 659 ковідних ліжок в 25 опорних лікарнях. Протягом останнього тижня – плюс 40 ліжок. Чекаємо ще 85 ліжок з киснем за рахунок двох субвенцій – області надійшов 51,6 млн грн. Киснем забезпечено 96,2% ліжок. Загальна завантаженість ліжок – 48,5%», – пише Борзов.

Нагадаємо, головна інфекціоністка Вінниччини назвала ймовірні причини. Професорка вважає, що головними причинами спалаху захворювання стало відновлення роботи навчальних закладів у звичному режимі і поїздки на лижні курорти на захід України, де найбільше поширений Covid-19.