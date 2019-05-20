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    У Харкові повідомили про вибухівку у коледжі

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    У Харкові повідомили про вибухівку у коледжі

    За вказаною адресою вже виїхали працівники слідчо-оперативних груп та фахівці вибухотехнічного управління, проводиться евакуація громадян

    Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування коледжу та торговельного центру у Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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    Повідомлення про закладення вибухівки у коледжі, розташованому на вулиці Сумській та торговельному центрі по вулиці Кільцевий шлях, надійшло до поліції 20 травня близько 12:30.

    За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

    На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

    Раніше повідомлялось, що у Харкові шукають вибухівку у сімох готелях. Зокрема, 6 травня надійшло повідомлення про закладення вибухівки в об’єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспекті  Гагаріна та Московському.

    «Нагадаємо, минулого місяця у Харкові чотири дні поспіль надходили повідомлення про мінування будівель.

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