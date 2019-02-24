Адміністрація «Барабашово» спростувала інформацію про підготовку страйків на ринку



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Адміністрація заявила, що ринок «Барабашово» знаходиться поза політикою

Адміністрація ринку «Барабашово» заявила, що інформація про нібито підготовку страйків його підприємцями не відповідає дійсності. Відповідна заява була поширена у неділю, 24 лютого.

Наводимо текст заяви:

У соціальних мережах відбувається масоване поширення недостовірної інформації про підготовку підприємцями ТЦ «Барабашово» страйку в середу, 27 лютого, і пікету міської ради Харкова в цей же день. Крім того, дану недостовірну інформацію вже опублікували деякі Інтернет-видання.

У зв'язку з цим, адміністрація ТЦ «Барабашово» заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності. Крім того, зі спростуванням виступили профспілкові організації, громадські об'єднання та активісти торгового центру.

«Торговий центр« Барабашово» 27 лютого, так само як і в інші дні, працює в звичайному режимі, час роботи: з 07:00 до 16:00. Підготовки ні до страйків, ні до пікетів не відбувається», - відзначають в прес-службі ТЦ.

Як повідомили в адміністрації, поширення недостовірної інформації відбувається з боку представників деяких ініціативних груп, які ведуть більше суспільно-політичну діяльність, ніж підприємницьку.

В адміністрації ТЦ впевнені, що поштовхом до даних дій даних представників ініціативних груп стали повідомлення про бажання переважної більшості підприємців торгового центру продовжувати орендні відносини саме з адміністрацією ТЦ «Барабашово», а також інформація про нові інвестиційні пропозиції щодо розвитку ТЦ.

«У той час, коли налагоджений продуктивний діалог з адміністрацією, розроблена «дорожня карта», коли важливо працювати, а не розхитувати ситуацію, знаходяться ті, хто намагається шляхом маніпуляцій втягнути підприємців в політичні ігри. Ці люди не мають ні морального, ні будь-якого іншого права представляти наші інтереси, говорити від нашого імені. У середу 27 лютого ми як завжди будемо працювати», - заявили активісти і представники профспілкових організацій торгового центру.