Адміністрація Санду запропонувала Україні реалізувати низку культурних проектів

Президент Молдови має власну програму культурної дипломатії

Адміністрація президента Молдови Маї Санду направила посольству України в Республіці Молдова листа із пропозицією реалізувати низку спільних культурних ініціатив. Про це розповіла Перший секретар Посольства України в Молдові Олеся Юрченко під час першого фестивалю української культури, передає кореспондент «Главкому».

Наразі в Молдові триває фестиваль української культури

«Ми дуже вдячні адміністрації президента за лист, який ми отримали вчора про сім пропозицій щодо реалізації проектів. Ми вже розглянули цей лист. Проекти дуже цікаві. Це спільні проекти у музиці, скульптурі й багато іншого. Я думаю, що ми будемо активно співпрацювати у цьому напрямку й реалізуємо це», – сказала Юрченко.

«У міністерстві закордонних справ є окрема програма, яка стосується культурної дипломатії, вона підтримується і фінансово, тому я думаю, що ми зможемо реалізувати низку проектів», - додала дипломат.

Нагадаємо, у Молдові, 19 червня, проходить перший фестиваль української культури. Президент Республіки Молдова привітала українську громаду із фестивалем й зазначила, що розраховує на поглиблення культурних відносин між двома країнами.