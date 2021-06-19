Мая Санду привітала українців Молдови з фестивалем української культури

Українців Молдови та поціновувачів української культури запрошують на перший в історії фестиваль «Ukrainian Day in Moldova»

Президентка Молдови розраховує на поглиблення культурних відносин з Україною

Мая Санду привітала українську громаду із фестивалем української культури в Молдові й зазначила, що розраховує на поглиблення культурних відносин між двома країнами. Про це йшлося у зверненні президента, яке представила під час заходу радниця президента Молдови із питань культури Анджела Брашовяну, передає кореспондент «Главкому».

«Приємно вас вітати в цей день і з цього приводу маю нагоду передати вітання від президента Молдови Маї Санду», – сказала Брашовяну.

У своєму зверненні, Санду відзначила, що розраховує на поглиблення культурних відносин між Україною та Молдовою.

«Святкуймо те, що нас об’єднує, святкуймо те, що робить нас різними та справжніми… Українська громада дуже цінна для Молдови – науковці, артисти, люди, які реалізують свій потенціал у цій країні… Я дуже рада, що Посол України в Молдові, пан Шевченко є відкритим і я маю надію, що культурні відносини між нашими країнами досягнуть надзвичайно цікавого рівня», – процитувала радниця Маю Санду.

Нагадаємо, що у Молдові, 19 червня, проходить перший фестиваль української культури.

Організаторами фестивалю української культури «Ukrainian Day in Moldova» є Національний Конгрес Українців Молдови за підтримки Посольства України в Республіці Молдова та Агенції Міжетнічних Відносин. Захід відбудеться вже 19 червня з 10:00 до 20:30 в центрі розвитку креативної індустрії – ARTCOR, вул. 31 Серпня 1989 року, No 137, Кишинів.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний посол України у Республіці Молдова Марко Шевченко розповів про те, як змінюються двосторонні відносини після приходу до влади президентки Маї Санду, по кому найбільше вдарила історія з викраденням українського судді-втікача Миколи Чауса, про антиукраїнську пропаганду в Молдові та про спільні плани двох країн.