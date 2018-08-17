Адмірал у відставці написав відкритого листа з критикою Дональда Трампа



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William Harry McRaven

Вільям Макрейвен керував Командуванням спецоперацій в 2011-14 роках

На сайті видання The Washington Post було опубліковано відкритого листа із критикою рішення Дональда Трампа відкликати доступ колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана до секретних даних. Про це пише ресурс Military Times.

Автором листа став адмірал в відставці Вільям Макрейвен, який в 2011-2014 роках очолював Командування спеціальних операцій США. За словами Макрейвена такий підхід нинішнього глави Білого Дому нагадує період полювання на комуністів початку 1950-х років. Тому адмірал у відставці закликав Дональда Трампа забрати і в нього можливість мати доступ до секретних даних.

Окрім того Вільям Макрейвен в листі для The Washington Post висловив жаль щодо того, що Дональд Трамп так і не зміг змінити своєї поведінки так як цього вимагала від нього висока посада президента США.

Фактично колишній адмірал поставив під сумнів те, що 45 президент США є справді гарним лідером. При цьому Макрейвен висловив переконання, що критика Дональда Трампа припиниться лише коли той справі стане лідером, як того від нього і очікують. Вперше колишній очільник Командування спеціальних операцій США критикував діючого американського президента іще в лютому 2017 року.